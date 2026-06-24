Destapan pista clave en el caso de Natalia Villalba; hablan de hasta 15 personas

La investigación por la muerte de Natalia Villalba, modelo cucuteña de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta, dio un nuevo giro tras conocerse una pista clave en el caso. Se trata de la bitácora de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos, en la que se registró el ingreso de varias personas al apartamento.

El cuerpo de la modelo fue encontrado el lunes 22 de junio en el apartamento 702 del edificio Morph, ubicado en la localidad de Chapinero. El hallazgo se produjo cuando una trabajadora de limpieza ingresó al lugar ante la falta de respuesta de los inquilinos y encontró una maleta plateada en el baño, mientras la ducha permanecía abierta.

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La revisión de la minuta de la empresa de seguridad, revelada por Noticias Caracol, indicó que entre el 3 y el 17 de junio al menos 15 personas ingresaron al apartamento donde ocurrieron los hechos. El inmueble operaba bajo la modalidad de alquiler temporal, un detalle que ahora hace parte de las líneas de investigación.



Ante esto, la Fiscalía y el CTI trabajan actualmente en la identificación de cada uno de estos individuos para reconstruir una línea de tiempo precisa.

¿Qué otras pistas hay con relación a Natalia Villalba?

Dentro del grupo de visitantes, las autoridades ponen especial atención en dos ciudadanos extranjeros; el hombre proveniente de Texas con quien realizó la reserva inicial y permaneció en el apartamento con la víctima entre el 3 y el 7 de junio. Posteriormente, Natalia renovó estadía de forma independiente hasta el 21 de junio.

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Otro de los elementos que concentra la atención de los investigadores es el hombre de nacionalidad britanica que ingresó al edificio el pasado 17 de junio y permaneció en el lugar durante aproximadamente tres horas. Las cámaras de seguridad lo captaron recorriendo los pasillos con varias bolsas y trasladando sábanas hacia la zona de lavandería, movimientos que ahora son analizados por las autoridades.

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Además, uno de los aspectos clave que aún no ha sido esclarecido es el paradero del teléfono celular de Natalia Villalba. Aunque durante la inspección las autoridades encontraron su computador personal en la habitación, el dispositivo móvil no estaba entre sus pertenencias.

Su madre, Claudia Villalba, confirmó en declaraciones a El Tiempo que perdió contacto con ella desde el jueves anterior al hallazgo del cuerpo. Según relató, los mensajes que le enviaba dejaron de ser recibidos, una situación que aumentó la preocupación de sus familiares y que hoy forma parte de la investigación.

Ellos son los dos extranjeros que compartieron con Natalia Villalba antes de perder la vida Foto: imágenes tomadas de redes sociales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que los indicios apuntan a un homicidio. Mientras tanto, el cuerpo de la modelo permanece en Medicina Legal, donde se realizan exámenes forenses para determinar la causa exacta de la muerte.

Aunque existen personas de interés, la Fiscalía aclaró que, hasta el momento, no hay individuos formalmente vinculados penalmente al caso. Se espera que los restos de Natalia Villalba sean entregados a sus familiares este 24 de junio para su traslado a Cúcuta.

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