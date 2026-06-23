Dos elementos clave darían pista caso Natalia Villalba, encontrada en una maleta en Bogotá

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Natalia Villalba, una modelo de 36 años oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, cuyo cuerpo fue descubierto en un apartamento de alquiler temporal tipo Airbnb en el norte de Bogotá.

El descubrimiento ocurrió sobre el mediodía del pasado lunes 22 de junio de 2026. Una empleada encargada de las labores de limpieza en el edificio Morph, ubicado en la calle 95 con carrera 21, sede Chapinero y cerca del Parque de la 93, reportó el hallazgo de un equipaje abandonado en el apartamento 702.

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Al inspeccionar el contenido de la maleta, se confirmó la presencia del cuerpo de Natalia Villalba. Desde ese momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, asumieron el control de la escena para recolectar pruebas forenses y reconstruir los hechos.



Los dos objetos claves en la investigación de lo ocurrido con Natalia Villalba

Dentro de las diligencias de inspección realizadas en el inmueble, fuentes de la Fiscalía confirmaron el hallazgo de dos elementos clave que han dado un giro al proceso, dos pasaportes de la modelo de 36 años.

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Aunque las autoridades han enfatizado que, por el momento, no hay ninguna persona formalmente vinculada a la investigación, los pasaportes representan una pista sólida en un caso donde el flujo de huéspedes es constante, y en el que se conoció que uno de ellos ya estaba vencido.

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¿Qué otras pistas se conocieron sobre el caso de Natalia Villalba?

La investigación puso la lupa en la modalidad de alojamiento temporal bajo la cual funcionaba el apartamento. Según los registros de seguridad, se identificó una primera reserva del inmueble realizada por un ciudadano estadounidense entre el 3 y el 7 de junio.

Posteriormente, se registró una renovación de la estancia que se extendió del 7 al 21 de junio y un ciudadano brítanico ingreso a la habitación el 17 de junio y salió un día después. A pesar de estos datos, la administración del edificio ha manifestado que no puede entregar información adicional de manera pública, ya que el proceso se encuentra bajo reserva sumaria y en pleno desarrollo judicial.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de sus redes sociales, calificando el hecho como un asesinato según los indicios iniciales y aseguró que desde la administración distrital se está brindando todo el apoyo necesario al CTI para que se aclare la situación.

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