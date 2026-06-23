Llave de la ducha, la pista que delató el hallazgo de Natalia Villalba dentro de una maleta

El pasado lunes 22 de junio de 2026, las autoridades realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Natalia Villalba Angarita dentro de una maleta. El descubrimiento se produjo gracias a un detalle técnico que inicialmente pasó desapercibido, el sonido del agua corriendo en el baño.

De acuerdo con los informes de las autoridades, el hallazgo ocurrió en un apartamento ubicado en el séptimo piso de un edificio residencial cerca del CAI Virrey, específicamente en la calle 95 con carrera 21.

La reserva del inmueble estaba a punto de expirar, lo que llevó al personal de servicio a intentar contactar a los huéspedes. Sin embargo, ante la falta de respuesta, una de las trabajadoras de limpieza decidió ingresar a la habitación.



Pese a que el lugar parecía vacío a primera vista, el ruido persistente de una llave de agua abierta en el baño llamó su atención. Al dirigirse hacia allí para cerrar el grifo, la empleada se topó con una maleta de viaje que contenía el cuerpo de la joven cucuteña.

Este detalle del agua corriendo fue la señal definitiva que permitió la intervención inmediata de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

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¿Quién era Natalia Villalba?

Natalia Villalba se desempeñaba como modelo y, según sus registros migratorios y documentos hallados en el sitio, había realizado viajes recientes a Europa, con estancias destacadas en España.

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En la escena del crimen, los peritos del CTI encontraron dos pasaportes de la víctima, uno vigente y otro vencido, que están siendo analizados para reconstruir sus últimos movimientos antes de perder la vida.

La investigación se centra actualmente en el rastro de dos ciudadanos extranjeros que tuvieron contacto con Natalia Villalba durante su estadía en Bogotá. Según los registros de ingreso al edificio, la joven llegó el 3 de junio y mantuvo una reserva inicial hasta el día 7, periodo en el que estuvo acompañada por un ciudadano estadounidense proveniente de Texas.

Posteriormente, la estadía fue renovada hasta el 21 de junio. Durante este segundo lapso, se registró el ingreso de un hombre de nacionalidad británica el miércoles 17 de junio, quien abandonó el lugar al día siguiente.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente el suceso a través de sus redes sociales, expresando su solidaridad con la familia de Villalba y asegurando que el CTI cuenta con todo el apoyo del distrito para esclarecer lo ocurrido con la mujer de 36 años.

Por el momento, el cuerpo de Natalia se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, donde se adelantan las necropsias para establecer la fecha y causa exacta del deceso.

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