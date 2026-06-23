Estos son los movimientos de los dos extranjeros que estuvieron con Natalia Villalba

Continúa la investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 22 de junio dentro de una maleta en un edificio del norte de Bogotá. Las autoridades centran sus esfuerzos en reconstruir el recorrido de dos ciudadanos extranjeros que estuvieron con la mujer momentos antes de su fallecimiento.

Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía analizan minuciosamente las bitácoras de ingreso y los registros de las cámaras de seguridad del edificio Morph, ubicado en el exclusivo sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero.

Natalia Villalba, una mujer de 36 años oriunda de Cúcuta, llegó al inmueble el 3 de junio bajo una reserva inicial realizada a través de plataformas digitales de alojamiento. Esta primera estancia estaba programada hasta el 7 de junio.

Durante este periodo, los registros oficiales confirman el ingreso y la compañía de un ciudadano estadounidense proveniente del estado de Texas. Posteriormente, la víctima decidió renovar su estadía en el apartamento, extendiendo el tiempo de alquiler hasta el domingo 21 de junio.

En esta segunda etapa de su estadía en Bogotá aparece un segundo sujeto de interés para las autoridades, de nacionalidad británica. Según las investigaciones, el hombre ingresó al apartamento el miércoles 17 de junio, permaneció allí un día y abandonó la residencia el 18 de junio.

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¿Qué otro movimiento es clave para las autoridades en el caso de Natalia Villalba?

Uno de los hallazgos más determinantes en el material audiovisual recuperado por el CTI involucra directamente al ciudadano británico. Las cámaras de seguridad del complejo residencial captaron al hombre trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del inmueble pocas horas antes de su salida.

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Este movimiento es analizado por los peritos forenses como un elemento clave para entender lo ocurrido en la habitación 702, ya que podría estar relacionado con un posible intento de ocultar evidencia o limpiar la escena. Sin embargo, la investigación continúa.

El hecho fue descubierto al mediodía del lunes 22 de junio, cuando el personal de limpieza ingresó al apartamento tras vencer la reserva y no obtener respuesta de los ocupantes. Al ingresar al baño, encontraron una maleta gris que contenía el cuerpo de la víctima, con signos de violencia y asfixia.

Un detalle que llamó la atención de las autoridades fue que la ducha permanecía abierta, presuntamente con la intención de que el ruido o el flujo de agua distrajera a la administración y retrasara la detección de fluidos o del cuerpo.

Revelan identidad de mujer hallada en una maleta en Bogotá /Foto: redes sociales

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Actualmente, las autoridades cuentan con los pasaportes de Natalia Villalba. Uno de ellos vigente y con sellos de viajes recientes a España, y avanzan en la identificación plena de los ciudadanos extranjeros, con el fin de que puedan entregar su versión de los hechos y establecer si tienen relación con lo ocurrido con la mujer de 36 años.

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