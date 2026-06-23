Mamá de Natalia Villalba rompe el silencio y da fríos detalles sobre la vida de la mujer

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita sigue avanzando en Bogotá, mientras su familia espera respuestas sobre lo ocurrido. En medio del hermetismo que rodea el caso, la madre de la mujer, Claudia Villalba, entregó nuevas declaraciones que hoy hacen parte de los elementos que rodean la investigación.

Natalia Villalba, de 36 años y oriunda de Cúcuta, fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

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Desde entonces, las autoridades trabajan para establecer qué ocurrió en sus últimos días y reconstruir los movimientos de las personas que tuvieron contacto con ella.

Mientras continúan las diligencias judiciales, la voz de su madre se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre la vida reciente de la mujer.

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La familia espera respuestas de las autoridades

Claudia Villalba, quien habló para El Tiempo, reveló que la familia permanece a la espera de información oficial sobre el avance de la investigación y que todavía no ha podido realizar algunos procedimientos pendientes.

“Estamos en la Fiscalía a la espera de que nos digan algo de la investigación. Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, manifestó.

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La madre también contó que mantenía comunicación frecuente con su hija, quien llevaba varios años viviendo en la capital del país.

“Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, relató.

Ese detalle se ha convertido en uno de los aspectos que más llama la atención dentro de la cronología de los hechos, ya que según explicó la mujer, la falta de respuesta fue algo inusual en la comunicación que ambas mantenían.

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Lo que sabía sobre la vida de Natalia en Bogotá

Durante la conversación, Claudia Villalba explicó que no conocía con exactitud la actividad laboral que desarrollaba su hija, aunque sí sabía que se encontraba vinculada a un negocio propio.

“Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente”, afirmó.

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Además, reveló detalles sobre el apartamento donde Natalia permanecía durante las últimas semanas. Según indicó, no se trataba de una vivienda permanente, sino de un lugar que utilizaba temporalmente mientras organizaba una mudanza.

“Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”, señaló.

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Esa información coincide con los datos recopilados por los investigadores, quienes establecieron que Natalia se encontraba hospedada en ese inmueble ubicado en la localidad de Chapinero.

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Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

El celular desaparecido se convirtió en una pieza importante

Uno de los elementos que actualmente concentra la atención de las autoridades es el paradero del teléfono celular de la mujer.

De acuerdo con la madre de Natalia, varios objetos personales fueron encontrados dentro del apartamento, incluyendo su computador. Sin embargo, el dispositivo móvil no aparece entre las pertenencias recuperadas.

“El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, aseguró.

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Precisamente, ese detalle ahora forma parte de las líneas de investigación que buscan reconstruir las últimas horas de Natalia Villalba y determinar con quién tuvo contacto antes de su fallecimiento.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para establecer el tiempo, modo y circunstancias de lo ocurrido.

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Entre tanto, las declaraciones de Claudia Villalba siguen aportando detalles importantes sobre los últimos días de su hija, especialmente en lo relacionado con la pérdida de comunicación, el lugar donde residía temporalmente y la desaparición de su teléfono celular, uno de los elementos que hoy concentra buena parte de la atención de los investigadores.

