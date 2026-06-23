¿A qué se dedicaba Natalia Villalba? Salen a la luz detalles de la labor que realizaba

La investigación sobre la muerte de Natalia Villalba Angarita continúa avanzando en Bogotá y, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido, nuevos detalles sobre la vida de la mujer han salido a la luz gracias a las declaraciones entregadas por su madre, Claudia Villalba.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado desde que se conoció el caso tiene que ver con la actividad laboral que desarrollaba Natalia en la capital del país.

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Aunque la mujer llevaba varios años viviendo lejos de su ciudad natal, algunos detalles de su trabajo seguían siendo poco conocidos incluso para sus familiares más cercanos.

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En una conversación con El Tiempo, la madre de Natalia compartió información sobre las últimas conversaciones que sostuvo con su hija y reveló qué era lo que sabía sobre la labor que desempeñaba en Bogotá.

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¿A qué se dedicaba Natalia Villalba?

Según explicó Claudia Villalba, no conocía con exactitud todos los detalles relacionados con el trabajo de su hija. Sin embargo, aseguró que Natalia le comentaba frecuentemente que tenía una empresa y que se encontraba dedicada a sacar adelante ese proyecto.

“Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente”, manifestó la madre a El Tiempo.

Esa declaración se convirtió en uno de los datos más comentados, ya que muestra que Natalia manejaba actividades relacionadas con un negocio propio, aunque la familia no tenía claridad sobre el sector específico en el que desarrollaba sus labores.

Las palabras de Claudia Villalba han permitido conocer un poco más sobre la rutina que llevaba su hija en Bogotá durante los últimos años. De acuerdo con su relato, Natalia construyó gran parte de su vida en la capital, ciudad donde residió durante aproximadamente 17 años.

Revelan identidad de mujer hallada en una maleta en Bogotá /Foto: redes sociales

Durante ese tiempo mantuvo una comunicación constante con su familia, especialmente con su madre, quien aseguró que hablaban de manera frecuente.

“Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, relató.

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Los planes que tenía antes de mudarse

Además de hablar sobre el trabajo de Natalia, Claudia Villalba también entregó información relacionada con el lugar donde se estaba hospedando.

Según explicó, el apartamento donde fue encontrada no era una residencia definitiva. Se trataba de un inmueble que ocupaba temporalmente mientras organizaba un cambio de vivienda.

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“Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”, afirmó.

Esa situación coincide con la información recopilada por las autoridades, que establecieron que Natalia se encontraba alojada en un apartamento de Chapinero bajo una modalidad de renta temporal.

Los detalles entregados por la madre permiten reconstruir parte de los planes que tenía la mujer durante las semanas previas y ayudan a entender el contexto en el que se encontraba viviendo.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

El celular de Natalia Villalba sigue sin aparecer

Otro de los puntos que llamó la atención dentro de las declaraciones de Claudia Villalba está relacionado con el teléfono celular de Natalia.

La madre explicó que algunas pertenencias sí fueron encontradas dentro del apartamento, entre ellas su computador personal. Sin embargo, aseguró que el dispositivo móvil no ha sido ubicado.

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“El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, indicó.

Ese elemento se ha convertido en una pieza importante dentro de las verificaciones que adelantan las autoridades, ya que podría aportar información relevante sobre las últimas comunicaciones y movimientos de la mujer.

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Por ahora, la familia permanece a la espera de novedades oficiales sobre el proceso.

“Estamos en la Fiscalía a la espera de que nos digan algo de la investigación. Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, expresó Claudia Villalba.