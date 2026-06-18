Muerte de Martín Elías habría sido pronosticada por Diomedes Díaz: "Va a ocurrir otra"

Este 18 de junio, Martín Elías Díaz habría cumplido 36 años. La fecha vuelve a poner sobre la mesa distintas historias relacionadas con el cantante vallenato, cuya muerte sigue siendo recordada por sus seguidores y personas cercanas.

Recientemente, Caya Varón, primera esposa del artista y madre de su hijo mayor, compartió detalles sobre una de las últimas conversaciones que sostuvo con Martín Elías antes del accidente de tránsito que terminó con su vida.

La historia fue contada durante una entrevista para el programa Expediente Final, donde el hijo mayor del 'Cacique de La Junta' recordó algunas palabras que su padre habría dicho en los últimos días de vida.



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Con el paso de los años, Rafael Santos terminó relacionando una de esas frases con la muerte de Martín Elías, ocurrida el 14 de abril de 2017.

¿Diomedes Díaz predijo la muerte de Martín Elías?

Durante la conversación, Rafael Santos recordó que su padre les pidió que se cuidaran porque después de su partida ocurriría otra tragedia. "Cuídense porque al tiempo que yo me muera va a ocurrir otra desgracia", habría dicho el cantante, según relató su hijo.

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Aunque en ese momento nadie entendió el alcance de esas palabras, Rafael aseguró que con los años no pudo evitar relacionarlas con la muerte de Martín Elías Díaz, uno de los hijos más queridos del intérprete vallenato.

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La declaración volvió a generar debate entre los seguidores del género, debido a que el cantante es recordado este 18 de junio, fecha en la que habría celebrado un nuevo cumpleaños.

Pero esa no fue la única historia que compartió el cantante durante la entrevista.

Según contó, días antes de morir 'El Cacique de la Junta' también habría dicho algo que sorprendió a su familia: "El día que yo me muera, a donde ustedes velen mi cuerpo van a llegar dos perros y nadie los puede tocar".

Rafael confesó que en aquel momento pensó que su padre estaba diciendo cosas sin sentido. Sin embargo, aseguró que la situación terminó ocurriendo durante las honras fúnebres del artista.

"Ya para levantar el cajón llegaron los perros", recordó el hijo del cantante, quien quizás nunca olvidará esa escena.

¿Qué pasó con Martín Elías?

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Martín Elías Díaz logró construir una carrera propia dentro del vallenato y se convirtió en uno de los artistas más queridos por el público colombiano. Gracias a canciones como 10 Razones para Amarte y otros éxitos, consolidó una fanaticada que lo acompañó durante toda su trayectoria.

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Nació en Valledupar el 18 de junio de 1990, el cantante siguió los pasos de su padre, pero también desarrolló un estilo propio que conectó con nuevas generaciones de seguidores, quienes se identificaban como los "martinistas".

El 14 de abril de 2017, cuando regresaba de una presentación junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, el vehículo en el que se movilizaba sufrió un grave accidente de tránsito.

Aunque fue trasladado inicialmente al Hospital de San Onofre y posteriormente a la Clínica Santa María de Sincelejo, los médicos lucharon durante varias horas para salvarle la vida.

A pesar de los procedimientos realizados, las intervenciones quirúrgicas y las transfusiones de sangre que recibió, el artista falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

Su muerte conmocionó al país y dejó un vacío en el vallenato. Desde entonces, cualquier historia relacionada con la familia Díaz suele despertar interés entre los seguidores del género.

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