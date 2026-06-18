Fallece la niña de ‘El Aro’, Daveigh Chade; llama la atención su última publicación

Daveigh Chase, la actriz que marcó a toda una generación con su interpretación de Samara Morgan en la película de terror 'El Aro', falleció el pasado 16 de junio de 2026 a los 35 años. La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernández, quien aseguró que la artista presentó complicaciones de salud relacionadas con una meningitis y una infección en la sangre.

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De acuerdo con un reconocido medio estadounidense, la actriz había sido hospitalizada a comienzos de junio en Los Ángeles debido a problemas de desnutrición. Sin embargo, fue días después cuando se conoció la gravedad de su estado de salud.



Tras confirmarse su muerte, miles de seguidores comenzaron a recordar los personajes que hicieron famosa a la actriz, pero también se fijaron en un detalle que llamó la atención: su última publicación en Instagram permanecía intacta desde hace casi una década.



¿Cuál fue la última publicación de Daveigh Chase?

La actriz llevaba varios años alejada de las redes sociales y de las apariciones públicas. Su última actividad en Instagram se remonta a noviembre de 2017, cuando compartió una fotografía en blanco y negro junto a un globo con forma de unicornio.

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La imagen estaba acompañada por una breve frase: “Los unicornios SÍ existen”. Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, cientos de personas han regresado a esa publicación para dejar mensajes de despedida.

Actualmente, la cuenta acumula 56.4 millones de seguidores y cientos de publicaciones en las que Chase compartía momentos de su carrera artística y aspectos de su vida cotidiana.

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Entre los comentarios más recientes destacan mensajes de admiradores que crecieron viendo sus películas y que lamentan profundamente su partida. Algunos incluso han compartido imágenes y referencias al personaje de Samara Morgan, uno de los más recordados del cine de terror de los últimos años.

La actriz que aterrorizó a toda una generación

Daveigh alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Samara Morgan en ‘El Aro’, la aterradora niña vinculada a una misteriosa cinta de video que marcó a millones de espectadores alrededor del mundo.

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La historia seguía a una periodista que investigaba una extraña grabación de VHS. Después de verla, las víctimas recibían una inquietante llamada telefónica en la que escuchaban una frase que se volvió icónica: “Siete días”.

El personaje de Samara se convirtió rápidamente en uno de los más reconocidos del género y le permitió a Chase obtener un premio MTV como Mejor Villana. Su actuación sigue siendo recordada por quienes crecieron viendo películas de terror desde el año 2022.

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Además de su trabajo en 'El Aro', la actriz también participó en otras producciones exitosas. Prestó su voz para personajes animados y fue parte de proyectos que la llevaron a convertirse en una de las jóvenes actrices más reconocidas de su generación.

Entre sus trabajos más recordados también figura su participación en la versión en inglés de 'El viaje de Chihiro' y su papel como la voz de Lilo en la película animada de Disney ‘Lilo & Stitch’, estrenada en 2002.

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