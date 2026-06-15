Jessi Uribe recibió inesperado regalo del Día del Padre de su hija Emilia

El Día del Padre dejó cientos de momentos emotivos en las redes sociales, pero uno de los que más llamó la atención fue el protagonizado por Jessi Uribe.

El reconocido artista compartió con sus seguidores un video familiar que rápidamente despertó reacciones, comentarios y miles de reproducciones gracias a un detalle protagonizado por su hija Emilia.

El intérprete de éxitos como "Infidelidad" y “Dulce Pecado” decidió mostrar una escena cotidiana junto a su esposa, Paola Jara, y la pequeña Emilia, quien está próxima a cumplir siete meses. Lo que parecía un simple momento de juego terminó convirtiéndose en el regalo más especial para el cantante durante esta fecha tan significativa.

Jessi Uribe celebró un regalo que no esperaba

En la grabación publicada en sus redes sociales se observa a Paola Jara compartiendo un momento de diversión con la bebé dentro de su hogar. Mientras juegan y ríen juntas, la artista intenta que la pequeña pronuncie la palabra “mamá”.

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Sin embargo, el desenlace tomó un rumbo completamente distinto. Cuando Paola se aleja unos segundos, Emilia sorprende pronunciando repetidamente “papá”, una reacción que provocó sonrisas tanto en la familia como entre los seguidores de la pareja.

La situación se convirtió rápidamente en una divertida escena familiar. La propia Paola Jara reaccionó con humor al resultado del intento y comentó: “la amo, no quiere decir mamá”.

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Por su parte, Jessi Uribe no dejó pasar la oportunidad para bromear con la situación y compartió el video acompañado de un mensaje que generó cientos de comentarios.

“Mi regalo de Día del Padre de parte de Emi. No se dejó influenciar. Jajajajaja, no te funcionó la psicología de Paola Jara”, escribió el cantante entre risas.

La publicación acumuló múltiples reacciones de seguidores que destacaron la espontaneidad de la pequeña y el ambiente de complicidad que se vive dentro de la familia.

Jessi Uribe también recibió un mensaje especial de su hija Luna

La celebración para Jessi Uribe no terminó con el video protagonizado por Emilia. Durante la misma jornada, el cantante compartió otro emotivo momento que llegó de la mano de Luna, una de sus hijas mayores.

A través de sus redes sociales, la niña publicó una fotografía en la que aparece junto a su padre dándose un beso cuando ella era más pequeña. La imagen estuvo acompañada por un mensaje lleno de cariño.

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“Feliz día, papi. Te amo”, escribió Luna.

La respuesta del artista no tardó en llegar. Con evidente emoción, contestó: “Yo más, mi Lunis, qué hermoso regalo”.

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El intercambio de mensajes fue ampliamente celebrado por sus seguidores, quienes resaltaron la cercanía que mantiene con sus hijos y la importancia que tienen dentro de su vida personal.

Jessi Uribe explicó por qué protege la imagen de Emilia

Aunque la pequeña Emilia ya se ha convertido en una de las protagonistas de las publicaciones familiares de la pareja, Jessi Uribe ha explicado en diferentes ocasiones que él y Paola Jara han tomado ciertas precauciones respecto a la exposición pública de la niña.

Durante una conversación en el pódcast Historias con Ritmo, el artista reveló que una de las razones para limitar algunas apariciones de la bebé en redes sociales está relacionada con la tranquilidad familiar.

“Realmente, la única razón es porque a la niña no la hemos bautizado, pero queremos mostrarla cuando ya esté bautizada porque en redes sociales está el demonio suelto”, expresó.

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El cantante también recordó una experiencia que vivió años atrás cuando recibió mensajes ofensivos dirigidos hacia sus hijos. Según contó, esa situación lo llevó a reflexionar sobre el impacto que pueden tener algunos comentarios en internet.

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Por ahora, mientras continúa disfrutando de su etapa como padre, Jessi Uribe sigue compartiendo algunos momentos especiales con sus seguidores. Y este Día del Padre, sin duda, encontró en la voz de su pequeña Emilia uno de los regalos más memorables y emotivos que podía recibir.