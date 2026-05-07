Jessi Uribe y Paola Jara lanzan álbum musical enfocado en el despecho y desamor

Los artistas colombianos Jessi Uribe y Paola Jara presentaron su nuevo álbum conjunto titulado “Despecho a 2 Voces”, una producción que gira en torno a las emociones del desamor y que busca conectar con el público a través de historias comunes de amor, pérdida y traición.

El trabajo discográfico reúne 11 canciones y propone un recorrido emocional en el que se combinan interpretaciones a dúo con temas individuales. El enfoque del álbum está centrado en el despecho como una experiencia compartida que, según los artistas, trasciende generaciones y encuentra en la música una forma de expresión y catarsis.

La canción “Infidelidad”, que abre el listado, se posiciona como el tema principal del proyecto. A esta se suman títulos como “Las botellas y yo”, “Aún hay amor”, “Si nos preguntan”, “Borracha te amo”, “Consejos” y “Alcohol Traicionero”, entre otros, que abordan distintas facetas de las relaciones sentimentales.



La producción estuvo a cargo de Simón Escobar Uribe, conocido como ‘Simón Vauri’, y Andrés Felipe Alzate Ortiz, ‘El Burrito’, quienes trabajaron en un sonido que mantiene la esencia de la música popular colombiana, pero con elementos contemporáneos orientados a audiencias internacionales.



El lanzamiento del álbum coincide con el crecimiento de ambos artistas en escenarios fuera del país. En los últimos meses, tanto Jessi Uribe como Paola Jara han realizado giras independientes con alta asistencia en diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

Además del disco, el proyecto incluye una gira internacional que inició en Chile y que ahora continúa en Europa, con presentaciones en ciudades como Madrid, Alicante, Zaragoza, Lanzarote, Barcelona y París. Esta propuesta busca trasladar al escenario la experiencia emocional del álbum, permitiendo al público identificarse con las canciones en vivo.

Con “Despecho a 2 Voces”, los artistas consolidan una apuesta conjunta que amplía el alcance de la música popular colombiana y refuerza su presencia en mercados internacionales.

Escucha Infidelidad' De Paola Jara y Jessi Uribe