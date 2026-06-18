Martín Elías le habló a su ex Caya Varón antes de morir; le hizo petición y se le despidió

El 14 de abril de 2017 quedó marcado como uno de los días más tristes para el folclor colombiano. Martín Elías, el querido ‘Terremoto’ e hijo de Diomedes Díaz, perdía la vida tras un fuerte accidente de tránsito al salir de un compromiso en Coveñas.

Sin embargo, lo que pocos conocían eran los detalles de las horas previas a este suceso, especialmente la última conversación que mantuvo con su primera esposa, Caya Varón, con quien compartía la crianza de su primogénito, Martín Elías Jr.

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En una reciente entrevista para el programa Se dice de mí, Caya decidió abrir su corazón y contar cómo fueron esos momentos finales de comunicación con el intérprete de 10 razones para amarte.



Aunque estaban divorciados, ambos mantenían una relación muy cercana y cordial por el bienestar de su hijo, algo que se reflejó en su última interacción.

¿Qué le dijo Martín Elías a Caya Varón antes del accidente?

Según el relato de la empresaria, Martín la llamó con una mezcla de cansancio y entusiasmo por los días de descanso que se avecinaban.

En esa llamada, el artista le informó que varios de sus conciertos programados habían sido cancelados, dejando únicamente el compromiso en Coveñas como su última obligación laboral antes de las vacaciones.

Martín tenía un plan muy claro: quería pasar todo el fin de semana con su hijo Junior en Cartagena, donde también lo esperaba su esposa Dayana Jaimes y su hija Paula Helena.

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Caya recuerda que Martín le pidió permiso para quedarse con el niño: “Él me pregunta si se lo podía dejar para pasar todo el fin de semana con él y yo le dije: ‘sí, claro’”. Esa disposición de compartir tiempo en familia fue el eje central de su charla final.

El cierre definitivo de su comunicación no fue una llamada, sino un breve mensaje de texto que hoy cobra un peso emocional inmenso.

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Poco antes de emprender el viaje que terminaría en tragedia, Martín le escribió a Caya: “ya me voy, Junior ya quedó dormido”. Esas fueron las últimas palabras que la empresaria recibió del cantante.

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¿Cómo fue el último encuentro de Martín Elías con su hijo Junior?

El pequeño Junior, quien en ese entonces tenía solo 9 años, también guarda recuerdos muy nítidos de aquellas horas. Antes de que su padre se fuera a trabajar a Coveñas, compartieron una tarde familiar en Cartagena junto a Dayana, su hermana Paula y otros allegados. Caminaron por la ciudad y terminaron jugando fútbol en el hotel.

“Hacíamos gol, celebrábamos, nos abrazaba, me cargaba a mí y a mi hermana, nos decía que nos amaba”, relató Junior con nostalgia.

El artista le prometió a su hijo que volvería pronto para continuar disfrutando de las vacaciones, una promesa que la carretera impidió cumplir.

La noticia del accidente llegó de forma impactante para el niño. Junior recuerda haberse despertado y ver el rostro de Dayana Jaimes; en ese instante, supo que algo grave había pasado.

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Su reacción fue de un dolor profundo, rompiendo objetos en su habitación ante la incomprensión de la pérdida. Fue Caya quien tuvo que sostenerlo en ese momento, dándole palabras de aliento y recordándole que, aunque no entendieran lo sucedido, no estarían solos.

Hoy, los seguidores del vallenato siguen recordando a Martín Elías no solo por su talento, sino por la nobleza que sus allegados, como Caya y Junior, destacan en cada una de sus intervenciones en redes sociales.