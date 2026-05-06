Dayana Jaimes revela la prenda de Martín Elías que aún conserva, guarda su olor

Un detalle íntimo volvió a poner en conversación el recuerdo de Martín Elías. Dayana Jaimes, su viuda, compartió con sus seguidores una historia personal que rápidamente generó reacciones en redes: aún conserva una prenda del cantante sin lavar desde el día en que falleció.

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El momento se conoció a través de sus historias de Instagram, donde mostró una escena familiar junto a su hija Paula.

En la imagen, la niña aparece acostada, arropada con una camisa que perteneció al artista vallenato. Más allá de la foto, lo que llamó la atención fue el significado detrás de esa prenda.

Dayana explicó que esa camisa fue clave en un momento muy difícil para ella. Según contó, durante meses la utilizó como una forma de mantenerse conectada con el recuerdo de Martín Elías, ya que conservaba el olor de su perfume. Por esa razón, decidió no lavarla y guardarla tal como estaba.

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“Esta camisa me acompañó durante muchos meses, me aferraba a ella todas las noches, nunca quise lavarla porque todavía conservaba su perfume. Hoy le toca a ella, y recordé que aún la guardaba, así que se la puse para que durmiera con ella”, escribió.

El gesto generó múltiples comentarios entre sus seguidores. Algunos destacaron el valor emocional de ese tipo de recuerdos, mientras otros se sintieron identificados con la manera en que Dayana ha decidido conservar objetos que le recuerdan momentos específicos.

8 años después de la muerte del cantante vallenato, Dayana Jaimes muestra cómo luce su tumba /Foto: Instagram @dayanajaimes55

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Viuda de Martín Elías envía emotivo mensaje

En la misma publicación, la empresaria también dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares. Sin entrar en detalles extensos, mencionó que este tipo de experiencias son muy personales, pero que pueden servir de apoyo para otras personas.

“Son cosas muy personales, pero quizás algún día puedan ayudarle a alguien que también esté viviendo un duelo. A veces, los pequeños detalles también abrazan el alma”, expresó.

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La historia tomó fuerza rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al contenido. La combinación entre la imagen de su hija y el significado de la prenda hizo que la publicación se compartiera en distintas redes sociales.