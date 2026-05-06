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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Problemas de salud del exjurado de Yo Me Llamo tras accidente: la camioneta dio vueltas

Problemas de salud del exjurado de Yo Me Llamo tras accidente: la camioneta dio vueltas

El reconocido exjurado de Yo Me Llamo sufrió un aparatoso accidente en Cartagena. Su camioneta dio varias vueltas. Esto se sabe.

Problemas de salud del exjurado de Yo Me Llamo
Problemas de salud del exjurado de Yo Me Llamo
/Foto: Yo Me Llamo
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El susto fue grande y las imágenes lo dicen todo. Jairo Martínez, reconocido por su paso como jurado en Yo Me Llamo, vivió momentos de tensión luego de verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito en Cartagena.

El hecho ocurrió el pasado 30 de abril en la Vía del Mar, a la altura del sector Los Morros, una zona transitada en el norte de la ciudad.

Puedes leer: Jairo Martínez sufrió aparatoso accidente en Cartagena: así quedó su camioneta

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Según la información que se conoció, el productor musical se movilizaba en una camioneta junto a otra persona cuando, por razones que aún están en verificación, el vehículo perdió el control.

En cuestión de segundos, la camioneta salió de la vía principal y terminó dando varias vueltas antes de quedar completamente volcada en una zona verde, con las llantas hacia arriba.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó fuera de la carretera, lo que llamó de inmediato la atención de quienes pasaban por el lugar. Varias personas se acercaron para ayudar, mientras otros registraban en video lo ocurrido.

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En los clips se observa la magnitud del accidente: la camioneta quedó totalmente volteada y rodeada de vegetación, lo que evidenciaba la fuerza del siniestro

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Foto: Redes sociales de Jairo Ramírez y Yo Me Llamo

Problemas de salud de Jairo Martínez, ¿una segunda oportunidad?

Jairo Martínez y su acompañante fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial de Cartagena, donde recibieron atención médica.

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Tras los exámenes, se confirmó que ambos presentaban golpes, pero ninguna lesión de gravedad. Horas después, fueron dados de alta y pudieron regresar a casa para continuar con su recuperación.

Puedes leer: Exparticipante de La Voz fallece en accidente; así fue la audición que lo hizo brillar

El propio Martínez se encargó de tranquilizar a sus seguidores. En declaraciones difundidas por medios locales, habló sobre su estado tras el accidente:

"Bastante bien gracias a Dios, prueba superada", expresó. "Fue un buen susto pero aquí estoy en casita descansando, eso sí, aporreado como loco", añadió.

El hecho generó aún más preocupación debido a que Martínez venía de atravesar recientemente un proceso de salud tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. Esto hizo que la noticia del accidente tuviera mayor impacto entre sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato al ver las imágenes del vehículo.

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