Caso Colmenares: así es la vida de los tres mencionados en muerte del joven guajiro

La noche del 31 de octubre de 2010 quedó marcada como el inicio de uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, esto debido a que tras más de una década de audiencias, debates y mucho más, la Corte Suprema de Justicia emitió un falló definitivo que pone el punto final a el caso de Luis Andrés Colmenares.

Recordemos que el 16 de abril, la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes fueron las principales señaladas por la Fiscalía General de la Nación. Esto debido a que el tribunal no sólo validó la decisión de instancias previas que consideraron la muerte como un accidente, sino que también confirmó la prescripción del proceso para Quintero.

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Este veredicto respalda la conclusión del Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, que en primera instancia determinó que las heridas de Colmenares fueron el resultado de una caída accidental en el canal de aguas lluvias del parque El Virrey, debido al estado de embriaguez que se encontraba el joven en esos momentos.



¿Qué pasó con los implicados en el caso Colmenares?

Después de 14 años, se conoció que Laura Moreno a sus 34 años blindó su vida personal, lo único que se conoce es que contrajo matrimonio en 2019 en Villa de Leyva con un ciudadano extranjero y se alejó completamente de las redes sociales y el ojo público para intentar ejercer su profesión como ingeniera, pero con altos estándares de seguridad.

Por otro lado, Jessy Quintero tomó la decisión de radicarse en España, debido a la presión social que tenía por el caso Colmenares. Se conoció que en este país logró terminar sus estudios y vincularse al mercado laboral alejada de toda la atención mediática que recibió por lo ocurrido en el Virrey.

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De igual forma, Carlos Cárdenas, quien fue absuelto desde 2014, tuvo éxito al desaparecer del ojo público, debido a que después de ser desvinculado del caso, tomó la decisión de dedicarse a labores administrativas y manteniendo un perfil bajo para reconstruir su vida.

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Recordemos que a lo largo de los años el caso Colmenares ha tenido diversos episodios controversiales, en donde uno más oscuros fue el de los "falsos testigos" (Wílmer Ayola, Jesús Martínez y Jonathan Martínez), quienes fueron condenados tras mentirle a la justicia asegurando debido que hablaron de una golpiza que nunca pasó.

Por otro lado, la familia Colmenares, mantiene que el caso se trata de un homicidio, argumentando que las heridas en el cráneo de Luis Andrés Colmenares no eran compatibles con una caída. Ante la decisión de la Corte, la familia sostiene que buscará llevar el caso a medidas internacionales.

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