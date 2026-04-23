Hermano de Colmenares detalla errores de Fiscalía que afectaron el caso: "Ego de fiscales"

Jorge Colmenares, hermano del fallecido Luis Andrés Colmenares y hoy abogado, rompió el en El Klub de La Kalle y habló sobre las fallas que, según él, llevaron a que el caso terminará en la absolución definitiva de Laura Moreno y Jessy Quintero por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Tanto es así que tras 16 años de una batalla legal agotadora, Jorge no se guarda nada y señala directamente la negligencia y los egos dentro de la Fiscalía General de la Nación como los principales responsables de la falta de justicia, para que esta situación se terminará extendiendo por mucho tiempo.

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Según el abogado, el ente acusador se obsesionó con una teoría que no pudo sostener, ignorando caminos legales que habrían sido más efectivos. “Tenían que haber hecho un proceso por encubrimiento por omisión y las intentaron procesar por autoras de un homicidio que no se configuraba el delito”, aseguró Jorge, enfatizando que esto facilitó los errores que terminaron beneficiando a las implicadas.



De igual forma, comentó que para su familia tanto Jessi Quintero y Laura Moreno, no fueron quienes le quitaron la vida a Luis Andrés, pero sí guardan la verdad de lo ocurrido que sucedió ese día. “Tenemos más que claro que Laura y Jessi no fueron las que asesinaron a mi hermano... pero sí son las últimas personas que estuvieron con él”, reiteró.

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¿Qué otros problemas señaló Jorge Colmenares sobre la Fiscalía?

Sumado a esto, Jorge reveló que por el expediente pasaron cinco fiscales diferentes, lo que fragmentó la búsqueda de la verdad. “Cada uno tenía su propia teoría... luchaban sus egos en intentar no seguir lo que el fiscal anterior hizo para hacer su propio proceso”, denunció el hermano de la víctima, además que esto pudo ser lo que alargará el caso.

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Además, recordó que el primer fiscal asignado ni siquiera mostró interés en investigar, sino que “lo quiso archivar”, descuidando pruebas fundamentales como las cámaras de seguridad de la zona y la ropa que vestía su hermano esa noche.

Pese a los errores técnicos, Jorge destaca que la ciencia le dio la razón a su familia, esto debido a que la Corte Suprema reconoció la existencia de 12 heridas en distintas direcciones en el rostro de Luis Andrés, lo que para ellos desmiente totalmente la tesis de un accidente en el caño el Virrey.

“Si uno se pega con un medio rígido se pega y rebota en un mismo punto. Uno no es un balón para rebotarse en distintos ángulos”, explicó de forma contundente en nuestra mesa de trabajo, Pese a esto, Jorge reveló que en estos momentos espera lograr que Jessi Quintero y Laura Moreno puedan contarle la verdad de lo ocurrido a su familia.