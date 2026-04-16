“Nos quedamos con un homicidio sin autor”: Reacción de hermano de Colmenares al conocer fallo

El caso Colmenares, el proceso judicial más reconocido de los últimos llegó a un punto de inflexión definitivo este 16 de abril de 2026, esto cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo absolutorio a favor de Laura Moreno Ramírez, quien fuera investigada por la muerte del estudiante en octubre de 2010.

Ante esta decisión, Jorge Luis Colmenares, hermano de la víctima, emitió un pronunciamiento cargado de dolor, pero también de una firme promesa de justicia, en donde mencionó que hará todo lo posible para buscar justicia y también que el crimen contra su hermano no quedará en la impunidad.

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Pocas horas después de conocerse que el alto tribunal no casó el fallo emitido en 2021, respaldando así la inocencia de Laura Moreno por el delito de homicidio agravado, Jorge Colmenares utilizó sus redes sociales para expresar el sentir de su familia.



A través de una carta pública en Instagram, acompañada de un retrato de su hermano, Jorge describió los 16 años de lucha legal como un periodo marcado por la "incertidumbre y una ausencia que nunca deja de sentirse", además recordó los buenos momentos que tuvo junto a su hermano.

¿Qué más comentó Jorge Colmenares sobre la decisión?

Una vez se hizo oficial el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el cual dejó en firme este jueves, 16 de abril, los dos fallos que dejan como inocentes a Laura Moreno y Jessy Quintero, Jorge Colmenares arremetió contra la Fiscalía por esta decisión.

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Según el hermano de la víctima, el ente acusador tuvo un "mal proceder" y falló en su deber de probar el delito. Esta postura coincide parcialmente con lo expuesto por la Corte Suprema, la cual señaló que la Fiscalía no presentó evidencias sobre los motivos de Moreno para involucrarse en el hecho ni identificó a los autores materiales.

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“Tristemente, no hay condenas, pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado, de que somos persistentes”, expresó, además afirmó que este caso fue un homicidio que terminó sin autor.

Finalmente, reiteró la postura que han mantenido durante años: “Mi hermano fue asesinado hace 16 años. Y no solamente para mí, sino que en todos los colombianos quedará que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y aquí nosotros como familia lo confirmamos”.

Con este fallo, la situación jurídica de Laura Moreno queda resuelta en última instancia. Cabe recordar que el caso de Jessy Quintero, también involucrada inicialmente, ya había visto la prescripción de los delitos de falso testimonio y encubrimiento en 2017.

Por otro lado, Jorge Colmenares anunció que no se detendrá y que acudirá a las instancias judiciales que estén a su disposición para garantizar que la verdad salga a la luz, considerando que este fallo no es el fin del camino.