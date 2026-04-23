"Laura y Jessy no mataron a mi hermano, pero sí saben qué pasó": Jorge Colmenares

Uno de los casos que han sacudido a Colombia fue lo ocurrido con Luis Andrés Colmenares, el joven universitario de Los Andes que perdió la vida el pasado 31 de octubre de 2010. Ante esto, su hermano Jorge Colmenares pasó el Klub de La Kalle y reveló nuevos detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, tras el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero el pasado 15 de abril, el hoy abogado y exconcejal Jorge Moreno lanzó una afirmación sobre las dos implicadas en lo ocurrido en el barrio el Virrey.

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Durante el diálogo para la mesa, él fue enfático al desmarcarse de la teoría de que las jóvenes fueron las responsables materiales. "Nosotros como familia lo que siempre hemos mencionado y tenemos más que claro es que Laura y Jessy no fueron las que asesinaron a mi hermano, lo tenemos completamente claro", aseguró.



Sin embargo, pese a eso, sostiene que ellas poseen la pieza faltante del rompecabezas, debido a que son las últimas que vieron a su hermano con vida. "Pero si son las últimas personas que estuvieron con él y tienen conocimiento de qué fue lo que sucedió esa noche", añadió.



¿Qué más reveló Jorge Colmenares sobre el caso?

Por otro lado, explicó que el error no radicó solo en el silencio de las jóvenes, sino en la estrategia de la Fiscalía General de la Nación, la cual calificó de negligente. Según su análisis jurídico, el ente acusador erró en el tipo de delito: "Tenían que haber hecho un proceso por encubrimiento por omisión y las intentaron procesar por autores de un homicidio que no se configuraba el delito".

Ante esto, Jorge explicó que tanto él como su familia ya se encuentran cansados de esta lucha de casi 16 años, por lo que mencionó que ahora busca una reparación humana para su madre.

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El abogado aprovechó el espacio para proponer un encuentro: "Que se tomen el tiempo para sentarse con mi mamá y para charlar con ella en un diálogo de sanación, porque eso sirve para sanar para ambas partes". Así mismo, explicó lo único que se encuentran buscando en estos momentos es limpiar el nombre de su hermano Luis Andrés.

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Por otro lado, explicó que el cuerpo de Luis Andrés tenía 12 heridas en distintas direcciones en el rostro, incluyendo una con arma "cortocontundente". Para la familia, esto prueba una riña que se salió de control. "Nadie iba con el objetivo de asesinarlo. Pero sí se fueron, se pasaron. Y lo que nosotros peleamos es porque nunca nos dijeron la verdad".

De igual forma, explicó que tanto él como su familia están considerando instancias internacionales o poner una tutela a la decisión de la Corte o si finalmente permitir que sus padres descansen de esta dolorosa búsqueda.

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