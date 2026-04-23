"Jaime Lombana asumió caso Colmenares gratis y terminó sancionado y detenido"

En una entrevista reveladora en El Klub de La Kalle, Jorge Colmenares reveló la relación que su familia mantiene con uno de los penalistas más famosos del país.

Jorge fue tajante al decir que "el doctor Lombana nos llevó el proceso totalmente gratis". Pero, ¿por qué alguien de su nivel haría algo así?

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Según contó Jorge, Lombana se sentó con su mamá desde el primer día y le dio una razón personal que iba más allá del derecho. El abogado le señaló a su propio hijo y le dijo: "por cuidarlo a él es que le quiero llevar el proceso".



Puedes escuchar la parte de la entrevista aquí:

Pero lo que parece un acto de generosidad profesional terminó costándole caro al abogado. Tú quizás no lo sabías, pero Lombana terminó "pagando 4 días en el Cantón Norte por haber hablado en medios de comunicación sobre el proceso de mi hermano".

El hombre que defendía a la familia terminó bajo una sanción judicial que lo privó de su libertad temporalmente. Jorge admite que "uno termina aún debiéndole más a él" porque, a pesar de la sanción y de no cobrar honorarios, "siempre estuvo y ha estado hasta el final".

La relación fue tan estrecha que Lombana no solo no les cobró, sino que terminó dándole empleo al propio Jorge cuando este era un estudiante de derecho de segundo semestre.

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"Él termina pagándonos a nosotros porque después entré a la universidad él me lleva a trabajar con él... me dijo 'no no no tiene que ganarse su sueldo'".

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Tú puedes ver el nivel de desgaste que esto generó. Jorge, quien ahora es abogado gracias en parte a la motivación que encontró en medio de esta tragedia, recuerda que su vida profesional creció a la sombra de este proceso que duró 16 años.

Mientras tanto, Lombana seguía ahí, firme, enfrentando incluso a equipos jurídicos que Jorge describió como "un equipo robusto de 30 o 40 personas" que traían expertos hasta de España para refutar las pruebas.

Al final, lo que queda es la imagen de un abogado que, según el relato de Jorge en La Kalle, asumió una causa por una promesa personal a una madre y terminó sancionado por la misma justicia a la que le pedía respuestas.

Mira la entrevista completa aquí: