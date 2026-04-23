Papá de Luis Díaz se quiebra al revelar nuevos detalles de su secuestro: “Me vendió”

Luis Manuel “Mane” Díaz, padre del futbolista y figura de la Selección Colombia Luis Díaz, reapareció y compartió nuevos detalles de los 12 días que permaneció en cautiverio tras su secuestro en octubre de 2023, esto en una entrevista para el pódcast de Conducta Delictiva donde enfatizó la traición de alguien de su círculo cercano.

Inicialmente, Mane explicó que la persona que facilitó la captura a sus captores fue Yerdinson Bolívar Bolívar, alias "Arenca", un hombre a quien el papá de Luis Díaz conocía desde niño y a quien llegó a querer como si este fuera un hijo, además confesó que este trabaja en su fundación.

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Por otro lado, confesó que varias personas ya le venían advirtiendo sobre la situación días previos de su secuestro: "Profe, cuídese que lo van a secuestrar", recordó, pese a esto él decidió ignorar debido a su confianza en la comunidad y una falsa sensación de seguridad que llegó a tener.



De igual forma, recordó que Yerdinson Bolívar se comunicó con él y le pidió reunirse esto con el fin de hablar de un tema político el 28 de octubre de 2023 y cómo conseguir unos votos.

¿Qué más detalles entregó el papá de Luis Díaz sobre su secuestro?

Mane Díaz relató que una vez llegó al punto acordado junto a su esposa, Cilenis Marulanda, pensó inicialmente que se trataba de solo un robo. No obstante, la situación escaló rápidamente.“Nosotros jurábamos que era un atraco”, recordó. Minutos después entendió que era un secuestro.

Sumado a esto, explicó que debido a problemas logísticos y a que un neumático del vehículo se pinchó, los secuestradores decidieron dejar a su esposa atrás, pese a esto, decidieron internarlo en lo profundo de la Serranía del Perijá. “Me dieron la ruta… y me metieron al fondo de la selva”, afirmó.

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Díaz describió su paso por la selva como un "infierno" físico y psicológico, en especial porque tenía la incertidumbre de saber si no iba a regresar. Pese a esto, afirmó que no fue golpeado por parte de sus captores.

Por otro lado, mencionó que durante los primeros cinco o seis días, caminó sin descanso bajo la lluvia y en total oscuridad, siempre vendado de los ojos cuando se detenían. El papá de Luis Díaz afirmó que ese desgaste fue tal que aún hoy sufre secuelas físicas en su rodilla y aductores.

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Tras su liberación, las autoridades confirmaron la magnitud de la traición al incautar el teléfono de Bolívar. El dispositivo contenía conversaciones, videos y detalles sobre el pago que recibiría por entregar al padre del futbolista. “Le cogieron el teléfono… tenía todas las conversaciones, videos, cómo se iba a pagar”, aseguró.

Pese a esto, recordó que nunca olvidará que tras ver a su hijo no pudo contener las lágrimas. Hoy, Mane Díaz utiliza su experiencia como una lección de vida. Su mensaje para otros es claro: "La confianza no se le puede brindar toda a nadie", y reconoció que si alguien le avisa de una situación peligrosa tiene que pararle bolas.