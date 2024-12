Luis Díaz recuerda el secuestro de su papá; revela emotivo deseo de Navidad

Luis Díaz, estrella del Liverpool y de la Selección Colombia , es mucho más que un futbolista destacado. Su historia está marcada por el amor a su familia, aspectos que quedaron evidenciados en uno de los episodios más difíciles de su vida. El secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, a finales de octubre de 2023.

‘Mané’, como es conocido el padre del futbolista y su esposa, Cilenis Marulanda, fueron interceptados en una gasolinera cercana al municipio de Barrancas, en La Guajira. Mientras que Cilenis fue liberada pocas horas después, Luis Manuel permaneció en manos del grupo armado Eln durante 12 días.

La noticia conmocionó al país y movilizó esfuerzos tanto del gobierno como de la sociedad civil para garantizar su regreso. Tras su liberación, Luis Manuel pudo reencontrarse con su familia en un momento cargado de emoción. Para Luis Díaz, este hecho marcó profundamente su vida personal y profesional.

¿Qué recordó el jugador tras el secuestro del 'Mane' Díaz

?

En una reciente entrevista con Telemundo, el futbolista recordó este episodio con gratitud y lo asoció a uno de los momentos más importantes de su carrera: la victoria de Colombia sobre Brasil en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“¿Lo mejor del 2024?, Uy, tengo varios recuerdos con la Selección, también fue bonito recuperar a mi padre. Si lo sabes, fue un poco difícil, y recuperarlo haciéndole una gran dedicatoria jugando para la Selección contra Brasil, que marcó dos goles, fue un bonito recuerdo. Me ha marcado mucho, me quedo con ese momento” , expresó Díaz. Esa noche, sus dos goles no solo aseguraron el triunfo histórico, sino que también fueron un homenaje a su padre y a la fortaleza de su familia.

De cara al futuro, el jugador guajiro resaltó sus prioridades. “Le pido [al otro año] que siga siendo bueno como lo está siendo ahora para el equipo y para mí. Con mi familia estamos felices, tranquilos y disfrutando que la familia lo es todo. Tener a la familia bien para mí ya es importante. Solo le pido amor, mucha paz y nada más” , compartió.

¿De dónde es el jugador Luis Diaz?

Nacido en La Guajira, Luis Díaz ha recorrido un camino extraordinario desde sus humildes inicios hasta brillar en equipos de élite como el Porto y el Liverpool. A pesar de su éxito, siempre ha mantenido un fuerte vínculo con su tierra natal y con su familia, quienes son una fuente constante de inspiración.

