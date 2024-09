Mane Díaz perdonó a alias 'Arenca', amigo que ayudó a secuestrarlo

El secuestro de Luis Manuel Díaz , padre del futbolista colombiano Luis Díaz, sacudió a toda Colombia, generando gran preocupación en el ámbito nacional e internacional.

El rapto, que ocurrió en el municipio de Barrancas, La Guajira, provocó una rápida reacción de las autoridades y una ola de solidaridad hacia la familia del deportista, estrella del Liverpool.

El caso, que impactó a miles de seguidores y ciudadanos, fue resuelto días después con la liberación de Díaz, aunque dejó abiertas muchas interrogantes sobre la participación de personas cercanas a la familia en el hecho.

Entre los señalados en el proceso judicial, sorprendió la implicación de alias 'Arenca', un viejo amigo de Luis Manuel Díaz y colaborador en la promoción de talentos deportivos en la región. Según las investigaciones, 'Arenca' tenía conocimiento previo del secuestro, pero decidió no advertir a su amigo sobre el peligro inminente.

Este vínculo cercano entre el acusado y la víctima fue uno de los aspectos más dolorosos para la familia Díaz y para la comunidad de Barrancas, que conocía bien la relación de años entre ambos.

Mane Díaz perdonó al amigo que ayudó a secuestrarlo

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento de San Juan del Cesar, alias 'Arenca' ofreció disculpas públicas a Luis Manuel Díaz por no haberle advertido sobre el secuestro. Con un tono lleno de arrepentimiento, el acusado se dirigió a su antiguo amigo y manifestó su pesar por lo sucedido.

"Profe, usted me conoce hace más de 30 años, sabe el ser humano que soy, la humildad con la que he vivido y trabajado. Estoy arrepentido de no haberle dicho lo que iba a pasar. Le pido perdón de corazón", expresó alias 'Arenca', aludiendo a la relación cercana que ambos mantuvieron durante décadas. El acusado también señaló que su inacción fue un error y pidió ser perdonado en medio del proceso judicial.

Durante una audiencia este viernes ante un juez del Cesar, Luis Manuel Díaz, padre de 'Lucho' Díaz, aceptó las disculpas de su amigo alias 'Arenca', capturado y señalado de participar en su secuestro. #VocesySonidos pic.twitter.com/KKCxyiooy0 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 20, 2024

Luis Manuel Díaz, acompañado de su esposa Celenis Marulanda, aceptó las disculpas. "Acepto el perdón del señor conocido como 'Arenca'. Todos cometemos errores, pero tratar de enmendar el daño es lo mejor que se puede hacer. No más", manifestó Díaz durante su intervención.

La audiencia continuará la próxima semana, cuando se esperan más detalles sobre las investigaciones y las posibles consecuencias legales para los implicados.

