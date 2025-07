Catalina Gómez rompe en llanto en Día a Día por emotivo momento que vivió con su hija

Catalina Gómez, figura emblemática y periodista colombiana con más de una década en el matutino 'Día a día' de Caracol Televisión, protagonizó un momento de profunda emoción que conmovió a los televidentes.

La presentadora, conocida por su calidez y profesionalismo, se 'quebró' en vivo al recibir una conmovedora sorpresa relacionada con su hija.

El pasado 28 de julio, durante la transmisión del programa, Catalina estaba sentada junto a sus compañeros Carlos Calero, Carolina Soto e Iván Lalinde cuando les pidieron reaccionar a un video.

Lo que apareció en pantalla fue un clip grabado por Emilia, su hija mayor, quien se encontraba fuera del país. La inesperada aparición de Emilia en la pantalla chica fue el motivo de las lágrimas de la presentadora.

El mensaje de Emilia estaba cargado de cariño y nostalgia.

"Mamá, hoy estoy de cumpleaños, pero no creas que te vas a salvar de celebrar, porque el miércoles, cuando llegue, vamos a celebrar con toda. Te quiero mucho y te voy a extrañar también", expresó la joven.

Este emotivo video tomó por sorpresa a Catalina, siendo la primera vez que pasaba el cumpleaños de su hija lejos de ella.

La reacción de Catalina fue inmediata y visceral. Las lágrimas fluyeron libremente mientras intentaba secarse los ojos, y le costó hablar por la emoción.

"Pa’ qué hacen eso. No puedo hablar, no me esperaba eso. Si supieran lo que estaba haciendo, en el álbum de fotos viendo las imágenes de Emilia desde que nació", comentó la presentadora, revelando que en ese preciso instante estaba reviviendo los momentos más preciados junto a su hija a través de fotografías.

Este gesto dejó claro lo impactada y conmovida que estaba, sintiendo cómo se le "removían todo tipo de fibras".

Este suceso resalta la profunda conexión de Catalina con sus hijos, a quienes considera su "sueño cumplido".

Desde muy joven, Catalina anhelaba ser madre, y aunque el camino no fue fácil –perdió a su propia madre durante el embarazo de Emilia, lo que ha sido uno de los golpes más duros de su vida–, finalmente se convirtió en madre de Emilia en 2009.

Actualmente, Emilia ha destacado en diversas facetas, incluyendo la cocina, el crochet, la ciencia, y más recientemente, la presentación.

De hecho, Catalina ha mostrado un inmenso orgullo por los logros de su hija, especialmente cuando Emilia fue la anfitriona de un evento para una reconocida marca en Colombia. El apoyo de Catalina a Emilia es incondicional, respaldándola en cada nueva experiencia que enfrenta.

Emilia también ha incursionado en el emprendimiento con la venta de tejidos de crochet, como muñecos, actividad que su madre ha promocionado en redes sociales.

