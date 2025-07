Carolina Soto 'abandona' Caracol Tv por emergencia familiar, ¿qué pasó?

En un episodio que ha capturado la atención de miles de seguidores, Carolina Soto, la conocida presentadora de “Día a día” de Caracol Televisión, se vio obligada a interrumpir inesperadamente su jornada laboral y salir corriendo de las instalaciones del canal ante una emergencia de salud que afectó a su hijo mayor, Valentino.

La situación, que generó gran preocupación entre sus admiradores, fue compartida por Soto en sus redes sociales, donde relató la angustia y la posterior defensa de su instinto materno.

El pasado 21 de julio, lo que parecía ser un día normal en la vida de la presentadora caleña se tornó en un momento de intensa zozobra. Valentino, su primogénito, comenzó a sentir un dolor abdominal tan severo que lo hizo "retorcerse".

La intensidad del malestar fue tal que, a diferencia de otras ocasiones, el niño admitió que necesitaba atención médica, lo que para Soto fue una clara señal de la gravedad de la situación.

Sin dudarlo un instante y priorizando la salud de su hijo por encima de cualquier compromiso laboral, Soto abandonó Caracol TV para dirigirse directamente a un centro de urgencias. En este inesperado trayecto, la presentadora fue acompañada no solo por Valentino, sino también por su hija menor, Violeta.

La angustia se apoderó de Carolina Soto mientras esperaban el diagnóstico médico. En su mente, rondaban temores de afecciones más serias, como una apendicitis o una infección urinaria, diagnósticos que a menudo preocupan a los padres ante dolores abdominales agudos en niños.

Afortunadamente, tras la valoración profesional, ambos escenarios fueron descartados. La tranquilidad llegó con la confirmación de que el malestar de Valentino se debía, muy probablemente, a una indigestión, una causa benigna que, sin embargo, había provocado un susto considerable.

A pesar del alivio, la presentadora aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la constante presión social que enfrentan los padres y defender su decisión de buscar atención médica inmediata.

"Soy malísima para intentar primero que se mejoren en casa, soy malísima, y siempre me voy para la clínica", admitió Soto, quien no titubeó en justificar su postura ante cualquier síntoma alarmante en sus hijos.

Con una firmeza que resonó con muchos de sus seguidores, expresó: "Me podrán decir sobreactuada, ¡lo que sea! Pero siempre corro a urgencias, no me da para esperar y solucionar en casa". Esta postura subraya su convicción de que la salud de sus pequeños es la máxima prioridad, instinto que la lleva a buscar la evaluación profesional sin dudar.

La experiencia, narrada en tiempo real a través de sus historias de Instagram, no solo permitió a Carolina Soto compartir su vulnerabilidad como madre, sino también reforzar la conexión genuina que mantiene con su audiencia.

La presentadora, conocida por su cercanía y por compartir aspectos de su vida personal, demostró una vez más la transparencia con la que aborda los desafíos cotidianos, desde la inesperada salida del canal hasta la espera en urgencias y el alivio que acompaña a un diagnóstico favorable.

Este nivel de honestidad ha consolidado su relación con miles de seguidores, quienes se identifican con sus preocupaciones y decisiones.

El episodio vivido por Carolina Soto sirve como un recordatorio oportuno sobre la importancia de saber cómo actuar ante el dolor abdominal en niños, una de las consultas más frecuentes en pediatría.

