Video del momento exacto en el que joven chef es arrollada por conductor; está en coma

Una noche que debía terminar tranquila se convirtió en una pesadilla para una joven chef de 22 años que trabaja en el reconocido Club El Nogal, en Bogotá. La mujer, que había salido a compartir un rato con una amiga después del turno, terminó gravemente herida tras ser embestida por un carro que no respetó la señal de tránsito. El accidente ocurrió en la calle 75 con carrera 11 y dejó a la joven en estado de coma, luchando por su vida en la Clínica del Country.

Según los relatos de quienes estuvieron cerca del lugar y de los familiares, la joven se movilizaba en motocicleta con una compañera de trabajo. Ambas iban camino a casa cuando fueron sorprendidas por un vehículo gris que se pasó el semáforo en rojo sin frenar. El impacto fue directo contra la moto, y la joven, que iba conduciendo, llevó la peor parte.

Los transeúntes que estaban en la zona la auxiliaron de inmediato, mientras su compañera, quien tuvo heridas menores, pudo contarle a los parientes de la chef lo ocurrido. El conductor del automóvil no solo huyó del lugar sin prestar ayuda, sino que hasta el momento no ha sido identificado. El vehículo, aseguran los familiares, no ha aparecido y ninguna autoridad les ha dado respuestas claras sobre avances en la investigación.

La madre de la joven habló con el medio Blu Radio, visiblemente afectada, y exigió justicia: “El carro se pasó en rojo y me la atropelló. Me la dejó ahí tirada. El conductor fue un patán. No tuvo corazón con una muchacha que trabaja y tiene una vida por delante”. Además, explicó que su hija tiene el cerebro inflamado y permanece conectada en cuidados intensivos. “Que el señor pague por lo que hizo, que no nos trate como si fuéramos animales”, agregó.

Mientras la joven permanece en coma, los familiares se han volcado a buscar pruebas por su cuenta. Aseguran que no han recibido apoyo por parte de las autoridades encargadas del caso. La recuperación de videos ha sido iniciativa de la familia, que con ayuda de amigos logró acceder a grabaciones del momento exacto del accidente. En las próximas horas esperan recibir más imágenes que podrían permitir la identificación del vehículo involucrado y sus placas.