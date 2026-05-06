Hermano de Luis Colmenares revela que el joven tenía un conflicto en la relación con Laura

Han pasado 16 años de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares y aún es un misterio lo que pasó realmente con el estudiante de Los Andes, quien luego de asistir a una fiesta de disfraces junto a compañeros de universidad, estuvo desaparecido durante más de 16 horas y luego fue encontrado sin vida dentro del túnel del caño El Virrey, en Bogotá.

El caso, ocurrido en 2010, despertó una atención mediática y un proceso judicial en el que aunque ya se determinó que se trató de un homicidio, no se ha dado con los autores del hecho.

Los nombres vinculados y más sonados al rededor de este caso son: Laura Moreno, quien tendría una relación sentimental con la víctima y estuvo con él la noche de los hechos; Jessy Quintero, amiga de Luis Andrés y una de las últimas en verlo con vida; y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura y quien en principio fue perfilado como sospechoso del homicidio pero después fue absuelto por falta de pruebas.



En cuanto a Laura Moreno la familia de Luis Andrés ha sido enfática en asegurar que ella no fue quien apagó la vida de Luis, "pero sí sabe quien lo hizo", y el nombre de esta mujer toma relevancia debido a la relación sentimental que se dice que tenía con Colmenares, ya que en algún momento se contempló la posibilidad, no confirmada, de que su muerte haya sido en medio de supuesto un caso pasional.



Luis Colmenares tenía un conflicto en su relación con Laura Moreno

Pues sobre este tema Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, habló con El Klub de La Kalle y contó detalles de la relación de los jóvenes y de la que dio a conocer que no era muy estable y se encontraba atravesando por "conflictos".



Jorge expresó puntualmente que "en ese momento mi hermano tenía un conflicto en la relación que llevaba (con Laura Moreno)", además agregó que el universitario "no se sentía cómodo al estar con Laura Moreno", pese a que no detalló el por qué no se sentía cómodo.

En su declaración aseguró que conocía de este conflicto amoroso gracias a que era muy amigo de su hermano y que en esa complicidad identificó dificultades en la relación con Laura Moreno: "La vida se estaba volteando a dar un equilibrio en donde uno se vuelve el cómplice y el compañero para salir y para todo".

"Yo sí veía que existía un conflicto; yo se lo preguntaba y él me decía: 'No, gordo, yo creo que ya dejo eso así'", narró Jorge al recordar que su hermano estaría contemplando no insistir más en el amor de Laura.

Continuó contando que esa noche del 31 de octubre de 2010 Luis Andrés "se fue a la fiesta de disfraces con el propósito de dejar eso hasta ahí, de no continuar con esa relación (con Laura). Y ahí fue en donde algo sucedió; no sabemos qué".

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Jorge expresa que aunque desconocen qué ocurrió durante la fiesta, consideran que algo pasó que "llevó a que terminara existiendo una pelea en la que, para la teoría de la familia, es en donde le propinan las heridas que él tenía, y no solamente para la teoría de la familia, sino que el propio rostro de mi hermano habló".

En la entrevista el hermano del universitario detalló las lesiones que encontraron en el rostro de Luis y de las que determinaron que no corresponden con una caída de altura sino que, según las evidencias, fueron causadas con objetos contundentes, como una botella.