La dura razón por la que familia de Luis Colmenares no demandó a Netflix por la serie

Durante una charla en El Klub de La Kalle, Jorge Colmenares soltó la sopa sobre un tema que muchos colombianos se preguntaban: ¿por qué no demandaron a la plataforma si, según él, la serie se hizo sin autorización?

La respuesta es más cruda de lo que imaginas. No fue por falta de ganas o de argumentos legales, sino por un tema de pura supervivencia emocional y mental.

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"No lo demandamos... porque es que era otro conflicto más", confesó Jorge en los micrófonos de La Kalle. Tú tienes que ponerte en sus zapatos por un segundo: mientras el mundo maratoneaba la serie, la familia estaba en el pico de la batalla legal contra los implicados directos en el suceso del parque El Virrey.



Jorge explicó que en ese momento "teníamos que mirar a ver qué priorizábamos o en qué nos centrábamos o centrábamos la energía pues para solamente focalizarnos en eso".

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La serie no solo llegó sin aviso, sino que, según Jorge, trajo consigo representaciones que hirieron profundamente a su familia. Él mencionó que "en la serie de Netflix intentan plasmar que mi familia por ser guajira hace brujería y nos comunicamos con los espíritus".

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Incluso, relató que la producción mostró a su abuelo como alguien que ya no estaba en este mundo, cuando la realidad es otra: "mi pobre abuelo sigue vivo".

Tú te preguntarás si el dinero no era un incentivo, pero para ellos la paz valía más. Jorge recordó que el proceso ya era una "tortura" y que para muchas personas ellos solo buscaban "vitrina", cuando en realidad "para nadie es de alegría el hecho de volverse conocido por la pérdida de un ser querido".

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Así que, mientras tú veías los capítulos en tu sofá, los Colmenares decidieron que no podían cargar con una pelea legal más contra un gigante del entretenimiento.

"Era otro conflicto más", repitió Jorge, dejando claro que, tras 16 años de lucha, hay batallas que se eligen no pelear para no terminar de desgastar lo poco que les quedaba de tranquilidad familiar. La prioridad era el nombre de Luis Andrés, no un pleito por derechos de autor con una plataforma digital.

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