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La Kalle  / Noticias  / Soldado habría amputado la patita a un perro; exigen respuestas al Ejército Nacional

Soldado habría amputado la patita a un perro; exigen respuestas al Ejército Nacional

Un perrito resultó gravemente herido en una base militar en Hacarí. Animalistas exigen explicaciones y medidas urgentes.

Soldado habría amputado la patita a un perro
Soldado habría amputado la patita a un perro
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Un caso de presunto maltrato contra un perrito dentro de una base militar en Hacarí, Norte de Santander, tiene a varias organizaciones animalistas pidiendo explicaciones claras y medidas inmediatas.

De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido en la base conocida como Filo Banderas, específicamente en el Batallón de Acción y Apoyo número 30, en el pelotón designador 1, correspondiente al cuarto contingente de diciembre de 2025.

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Allí, según el señalamiento, un soldado habría utilizado una pala y habría causado una grave lesión en una de las patas del animal.

La situación se conoció a través de una denuncia que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales.

En el relato se asegura que el perrito terminó con una afectación severa en su extremidad izquierda, al punto de perder gran parte de la misma.

¿Quién es el soldado, presunto maltratador?

Hasta el momento, no se han hecho públicos datos oficiales que confirmen la identidad del presunto responsable. Sin embargo, quienes difundieron la denuncia aseguran que cuentan con información sobre el señalado, aunque prefirieron no revelarla y pidieron que sean las autoridades quienes verifiquen los hechos.

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Según se ha informado, el perrito está recibiendo atención y cuidados, gracias al apoyo de grupos animalistas que se han unido para ayudar en su recuperación. A pesar de los esfuerzos, la lesión sufrida habría dejado secuelas importantes.

Organizaciones defensoras de animales han comenzado a pronunciarse, insistiendo en la necesidad de que se esclarezca lo ocurrido dentro de la base militar del Ejército Nacional.

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Además, han solicitado que se tomen medidas frente a este tipo de situaciones y que se garantice la protección de los animales en cualquier entorno.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la falta de un pronunciamiento oficial. Hasta ahora, el Ejército no ha emitido una declaración pública sobre este caso específico, lo que ha incrementado la presión en redes sociales.

Usuarios y colectivos han insistido en que se dé una respuesta clara y se informe si ya existe alguna investigación interna en curso.

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