Hijo de Martín Elías revela video inédito del cantante recordando su fallecimiento un viernes santo

Cada Viernes Santo, se rinde homenaje a Martín Elías, al punto que se cumplen casi nueve años desde su partida, y su hijo primogénito ha decidido honrar su memoria con un conmovedor tributo que reafirma que el legado del "Terremoto" sigue más vivo que nunca, esto mediante un mensaje de redes sociales.

El joven artista compartió un breve pero profundo mensaje dedicado a su progenitor, quien falleció en un accidente de tránsito un Viernes Santo de 2017,. "Por siempre en mi corazón, mi héroe. Eres todo", expresó Martín Elías Jr. en una publicación de Instagram que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo por parte de los seguidores de la dinastía Díaz.

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Recordemos que el hijo de Martín Elías ya alcanzó la mayoría de edad y se ha adentrado formalmente en el mundo de la música, también compartió fotografías nostálgicas sobre su papá, al punto que comentó que este llega a ser su inspiración para seguir con el legado musical.



Martín Elías Jr. anunció que el próximo 14 de abril, fecha exacta en la que se conmemora el aniversario del fallecimiento, lanzará una nueva versión de la canción 'Labios Negros', título que fue incluido por el artista en su último trabajo discográfico titulado 'Sin Límites', grabado junto al acordeonero Rolando Ochoa, antes de perder la vida.

¿Quién fue Martín Elías?

Martín Elías, fue hijo de Diomedes Díaz, quien falleció a los 26 años en el mejor momento de su carrera artística. El fatal suceso ocurrió el 14 de abril de 2017 en la vía entre Lorica y San Onofre, cuando la camioneta en la que se movilizaba sufrió un accidente provocado por el exceso de velocidad, además del mal estado de la vía.

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Durante su trayectoria, el hijo del ‘Cacique de la Junta’ logró tener éxitos como 'El látigo', 'Cancelada de mi vida' y '10 razones para amarte', convirtiéndose en el máximo referente de la "nueva ola del vallenato", esto en especial por su capacidad para conectar con el público joven.

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Por lo cual, Martín Elías Jr. no solo recuerda a su padre como un hijo, sino como un colega, además en su publicación en Instagram, también recuerda que todavía extraña a su papá y todavía ve las fotografías y su cuarto denotando una cierta soledad por la partida de quien considera como su referente en el vallenato.

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