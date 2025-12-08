Hijos de Martín Elías viven emotivo momento frente a la estatua en Noche de Velitas

La celebración de la tradicional Noche de Velitas en Valledupar estuvo marcada por un instante profundamente emotivo que protagonizaron los hijos del recordado cantante vallenato, Martín Elías.

Paula Helena y su hermano mayor acudieron a la estatua del artista ubicada junto a la de Diomedes Díaz, su abuelo, justo en la noche del lanzamiento del álbum Dejando Huella.

Lo que empezó como una visita especial terminó convirtiéndose en una escena cargada de nostalgia y lágrimas que rápidamente conmovió a quienes se encontraban presentes.



Conmovedor momento de los hijos de Martín Elías en la estatua del cantante

Sentados junto a la estatua de su padre, los hermanos intentaron mantener la serenidad mientras a su alrededor se encendían velas y un cantante interpretaba el tema El Complemento de Mi Vida.

Sin embargo, el momento superó especialmente a Paula, quien rompió en llanto ante la presencia simbólica del artista que marcó a toda una generación de seguidores.

Su hermano, Martín Elía JR.,en un gesto fraternal, intentó consolarla con palabras suaves, pero también terminó llorando en un abrazo silencioso que enterneció a todos.

Publicidad

Quienes presenciaron la escena destacaron la forma en que la música, la memoria y la tradición vallenata lograron unirse en un homenaje espontáneo. No era la primera vez que los hijos visitaban el monumento, pero la fecha, el ambiente y el lanzamiento musical hicieron que esta ocasión tuviera un peso especial.



El recuerdo de Martín Elías revive entre lágrimas y velas

A los asistentes les llamó la atención cómo, a pesar de su juventud, los hermanos han asumido con responsabilidad el legado familiar que dejó el intérprete fallecido en 2017. Su presencia en este tipo de actos demuestra una conexión emocional profunda con la dinastía de la que provienen.

Publicidad

Mientras este momento se viralizaba en redes, el hijo mayor seguía dando de qué hablar con las noticias más recientes de su carrera. Martín Jr., quien ha sido llamado “El Heredero”, celebró hace pocos días el lanzamiento de Dejando Huella, un álbum de 13 canciones que recoge composiciones de reconocidos autores como Franco Argüelles, Rolando Ochoa y ‘Chiche’ Maestre, además de incluir temas propios.

El cantante recorrió Valledupar en una caravana que, pese a la lluvia, reunió a cientos de seguidores. En la carroza con forma de tigre, lucía una camisa adornada con imágenes de su padre y su abuelo, reafirmando públicamente su sentido de pertenencia a la dinastía. La emisora La Kalle, que ha apoyado de manera permanente la carrera del joven, acompañó la jornada con transmisiones y homenajes.

Incluso sus anuncios personales han captado la atención de sus fans. En su cumpleaños reveló, entre bromas y ternura, que será “papá”… pero de un cachorro llamado Diome, elegido en honor a su abuelo. Un gesto simbólico que demuestra cómo la tradición familiar se sigue extendiendo más allá de los escenarios.

El homenaje vivido en la Noche de Velitas no solo recordó la figura del artista que partió demasiado pronto, sino que también dejó claro que su legado sigue profundamente arraigado en los corazones de su familia y de quienes amaron su música.

Mira también: Martín Elías Jr. dispuesto a defender el legado DÍAZ