Así surgió el nombre de la hija de Martin Elías, ¿fue por un favor?

Martin Elías fue uno de los músicos más influyentes de los últimos 20 años, formando parte de esa segunda oleada del vallenato , en donde también estuvieron Kaleth Morales, Silvestre Dangond, Pipe Peláez entre otros.

Martín, nacido en Valledupar, continuó con el legado que dejó su padre Diomedes Diaz y formó su propio camino en la música vallenata , en donde tuvo una corta pero exitosa carrera musical.

Dejó canciones como 'El látigo', '10 razones para amarte', 'Cancelado de mi vida' , entre otras. Estas canciones son parte de su repertorio musical.

El cantante tiene varias historias y vivencias que relatan la experiencia de su vida, una de ellas es el origen del nombre de la hija menor que el músico dejó , se trata de Paula Elena Diaz Jaimes, hija que tuvo con su última esposa, Dayana Jaimes mas conocida como ' La Mona Linda'.

¿Cómo surgió el nombre de la hija menor de Martín Elías?

Cuando las personas eligen el nombre de sus hijos, buscan diferentes alternativas como un significado religioso, lugares famosos o sentimientos especiales , pero en esta ocasión el origen del nombre de Paula tiene una historia particular.

Según el portal Web Blog vallenato, esa historia se trata de un pacto entre Martín Elías y Paulo Alba , uno de los managers del cantante, la exesposa del fallecido cantante contó que ese nombre es gracias a la gran amistad que tuvieron.

“Tengo entendido que Paula fue en honor a su amigo Paulo , quien es su manager y con quien hizo un pacto de amistad, donde el uno pondría el nombre del contrario al nacerle un hijo" dijo Jaimes.

"No me dio muchos detalles de eso Martín, yo le pregunté y entre risas me contó eso, él llegó y dijo Paula , se va a llamar Paula, yo le decía vamos a buscarle nombre de niño, y no hubo manera porque él tenía la certeza de que iba a ser niña, así que ni para qué buscar nombre de hombre” terminó diciendo Dayana.

A diferencia del segundo nombre, ya que fue escogido en honor a Claudia Elena Vásquez esposa de Carlos Vives , “Este nombre sí tengo súper claro que se lo puso porque Martín admira profundamente a Carlos Vives, y decidió que su segundo nombre fuera Elena, en referencia a la esposa de este artista " , agregó Dayana.

