Margarita Rosa de Francisco sorprende al hablar de su matrimonio con Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco volvió a poner en el centro de la conversación uno de los episodios más emblemáticos de su vida, su matrimonio con el cantante Carlos Vives .

En una entrevista emitida por el programa La Red, la actriz y escritora calificó esa etapa como “un episodio hermoso”, desatando muchos comentarios y nostalgia entre sus seguidores y los amantes de la farándula nacional.

Durante la conversación, Margarita rememoró el contexto en el que nació su relación con Carlos Vives , destacando la estrecha conexión que ambos construyeron durante las grabaciones de la icónica telenovela Gallito Ramírez, que protagonizaron a finales de los años ochenta.

“Fue una historia que se mezcló con la realidad. Nos enamoramos como los personajes, y eso traspasó la pantalla”, expresó la actriz.

Aunque el matrimonio duró apenas dos años, entre 1988 y 1990, dejó una huella profunda en ambos artistas y en el imaginario colectivo colombiano. La relación entre Margarita y Carlos no solo fue un fenómeno, sino también un símbolo de una época dorada de la televisión nacional.

Margarita Rosa de Francisco Foto: Facebook @Fundación Ernesto McCausland

Con serenidad y madurez, Margarita destacó que guarda recuerdos afectuosos de ese tiempo, sin resentimientos ni nostalgia amarga. “ Fue una historia que marcó nuestras vidas . No me arrepiento de nada. Fue algo muy bonito” , agregó.

Más allá del plano personal, la historia de amor entre Margarita y Carlos Vives también tuvo un valor cultural importante.

Estas nuevas declaraciones contrastan con otras más introspectivas que la actriz compartió en el pasado, como en su libro Margarita va sola (2023), donde describió su boda como un momento poco romántico, y habló con sinceridad de los matices y dificultades que vivieron como pareja joven en medio del furor mediático.

Por su parte, Carlos Vives también ha hecho públicas sus memorias sobre la relación. En una entrevista en 2022, el artista confesó que “Margarita no me quiso al final, y eso me hizo sufrir mucho” , dando a entender que el vínculo, aunque intenso, fue igualmente complejo.

La entrevista en La Red no solo reavivó el interés por esta pareja que marcó toda una generación, sino que también permitió ver una vez más la forma en que Margarita Rosa de Francisco asume su pasado con gratitud, transparencia y, sobre todo, con una mirada profundamente humana.

