Margarita Rosa de Francisco destapa terrible diagnostico que enfrenta tras años de ejercicio

Margarita Rosa de Francisco , reconocida actriz, cantante y presentadora colombiana, ha sorprendido a sus seguidores con una noticia preocupante sobre su estado de salud.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la artista compartió que tendrá que someterse a varias cirugías debido a los estragos que el ejercicio intenso ha causado en su cuerpo.

Con una carrera de más de dos décadas en la televisión, Margarita Rosa es recordada por sus icónicos papeles en producciones como Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez y Los pecados de Inés de Hinojosa. Además, durante varios años fue la conductora del reality Desafío, donde demostró su carisma y fortaleza física.

A pesar de residir actualmente en Miami, sigue conectada con sus seguidores mediante las redes sociales, donde publica con frecuencia sus reflexiones y experiencias personales.

El pasado 25 de marzo, la actriz publicó un mensaje en X en el que hablaba sobre las críticas constantes que recibe en la plataforma, refiriéndose a los trolls que comentan sus publicaciones.

#trinocolumna



El trol interno



Siempre que expreso aquí cualquier cosa, imagino la respuesta de los troles. Se me han convertido en un censor interno (¿súper-yo?) que interpela, descalifica, confronta, contradice y juzga todo lo que digo. Ya no necesito leerlos. No me parece… — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 25, 2025

Sin embargo, fue otro mensaje el que generó alerta entre sus seguidores: en él, reveló que deberá ser intervenida quirúrgicamente debido a un desgaste severo en sus articulaciones.

"Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron ", confesó la actriz, explicando que le reemplazarán la cadera derecha y ambas rodillas.

La preocupación de sus seguidores no se hizo esperar. Decenas de mensajes inundaron sus redes sociales, deseándole una pronta recuperación y expresando su admiración por su valentía al compartir su situación.

¿Cuál es el problema de salud de Margarita Rosa de Francisco?

No es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco habla sobre los efectos del ejercicio en su cuerpo. En 2016 y 2018, en columnas publicadas en la revista Cromos, la actriz reconoció su "adicción" al ejercicio, describiéndola como "una dependencia de la cual no he podido zafarme".

Contó que su relación con la actividad física comenzó hace casi 40 años, tras haber pasado nueve meses inmovilizada con un corsé de yeso, mientras su columna se fusionaba con una barra de metal debido a una escoliosis progresiva.

Margarita Rosa se despacha contra congresistas /Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

La revelación de su estado de salud ha generado una ola de mensajes de apoyo. "Querida Margarita, el cuerpo nos alerta, nos enseña" , escribió un seguidor. Otros expresaron su deseo de que la actriz tenga una pronta recuperación.

Margarita Rosa de Francisco ha sido un ejemplo de disciplina y entrega en todos los aspectos de su vida. Ahora, enfrenta un desafío más en su camino, y sus seguidores continúan enviándole fuerzas para su recuperación.

