Dayana Jaimes se va con toda contra sus críticos: “Jamás he pretendido ser ejemplo”

Tras una semana marcada por titulares y rumores , la comunicadora social y periodista Dayana Jaimes usó sus redes sociales para enviar un mensaje con fuerte contenido espiritual y emocional, en el que enfrentó las críticas que ha recibido desde que estalló el escándalo en el que se le vincula sentimentalmente con Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz , hija del fallecido cantante Diomedes Díaz.

Todo comenzó el pasado 9 de abril de 2025, cuando se filtró en redes una fotografía en la que se observa a Jaimes en un aparente beso con Escorcia. La imagen fue suficiente para detonar una ola de señalamientos en redes sociales y una tormenta mediática que puso a Dayana nuevamente en el centro de la atención pública.

Sin embargo, fue este domingo 13 de abril cuando Jaimes decidió romper su silencio. A través de sus historias de Instagram, compartió una profunda reflexión sobre su fe y su relación con Dios, dejando claro que no busca ser ejemplo ni modelo para nadie.

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlo, pero si están buscando un ejemplo a seguir, miren a Dio s, no me miren a mí. Yo solo soy barro igual que ustedes. No es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí, y jamás he pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir para nadie”, escribió la periodista en una de sus publicaciones.

Lejos de negar lo sucedido o confrontar directamente a quienes la han criticado, Jaimes optó por un mensaje de introspección. “De Dios jamás dejaré de hablar ni de buscarlo, y no tengo necesidad de demostrarle nada a nadie, porque siempre he sido suficiente con o sin la aprobación de los demás”, agregó.

Pero fue su cierre el que más eco ha generado entre sus seguidores: “Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”, una frase que ha sido replicada ampliamente en redes, tanto por quienes la apoyan como por quienes la critican.

En redes revivieron video de Dayana Jaimes hablando de Lili Díaz quien está en el último trimestre de su embarazo /Fotos: Instagram

¿Lily Díaz ya se pronunció?

Mientras tanto, Lily Díaz, quien permanece en silencio ante los medios, ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes con un marcado tono espiritual , sin mencionar directamente el escándalo, pero con publicaciones que muchos interpretan como respuestas indirectas a la situación.

Una de las primeras fue una cita del libro de 1 Samuel 16:7: “Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. A este mensaje se sumaron otras publicaciones con reflexiones sobre la bondad divina y la importancia de la educación y los valores.

Lily también compartió una tierna imagen junto a su hijo Emmanuel, refiriéndose a él como “el dueño de mi corazón”, lo que fue interpretado como un gesto de reafirmación de su rol como madre y símbolo de fortaleza en medio de la controversia.

Horas más tarde, añadió otra historia que no pasó desapercibida: “La educación se nota, y la falta de ella también. Nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”. Para muchos, un dardo directo hacia quienes considera que han traicionado su confianza.

Lily Díaz no se quedó con nada tras escándalo de infidelidad con su excuñada Dayana Jaimes Foto: Instagram @lilydiazg

El caso ha adquirido especial atención no solo por la naturaleza de las acusaciones, sino por los nombres implicados. Dayana Jaimes fue esposa de Martín Elías, hijo del icónico cantante Diomedes Díaz, mientras que Lily Díaz es hija del mismo artista. La controversia, entonces, no solo toca fibras sentimentales, sino también familiares y públicas.

Por ahora, no hay declaraciones oficiales de Evelio Escorcia ni una versión directa de los hechos por parte de ninguno de los implicados, más allá de las publicaciones en redes.

Lo que sí queda claro es que Dayana Jaimes ha optado por enfrentar la situación desde su fe, dejando una frase que resuena fuerte: “Dios no les va a preguntar por mis pecados”. Una postura que, sin duda, seguirá generando conversación.

