Aurelio Cheveroni le hace inesperada broma Jorge Alfredo Vargas en vivo, ¿se molestó?

En una inesperada y divertida aparición, Aurelio Cheveroni, el popular personaje del antiguo programa infantil Club 10, se reencontró en vivo con Jorge Alfredo Vargas durante una emisión de Voz Populi en Blu Radio.

Con su estilo mordaz y su característico humor, Cheveroni no perdió la oportunidad de hacer una broma sobre el cambio físico del presentador , generando risas entre los oyentes y el equipo del programa.

"Hola, gordo Alfredo… ¿es gordo Alfredo? Pero ya no es gordo, Alfredo. Es flaco Alfredo, casi no te reconozco, te cuelga toda la piel", dijo el lobo más famoso de la televisión colombiana, provocando carcajadas de Vargas, quien con buen humor respondió: "Todavía me cuelgan cosas, pero está bien".

Este episodio no solo fue divertido, sino que también destacó el profesionalismo de Jorge Alfredo al recibir con naturalidad el comentario de Aurelio, conocido por su estilo de humor característico.

Este reencuentro se dio en medio de una ronda de medios que Cheveroni está realizando previo a su participación en el exitoso programa musical Yo Me Llamo, donde se ha integrado al equipo de Yo Me Llamo Min i. Su presencia ha sido ampliamente celebrada por los televidentes, especialmente por quienes crecieron viendo Club 10.

Cheveroni, además de interactuar con los presentadores, también se ha robado el show en el set del reality. En una reciente emisión, tras la actuación de una pequeña imitadora de Natalia Jiménez, la niña le preguntó si le gustaban los animales.

Publicidad

Mientras Cheveroni se rascaba sin responder, fue Amparo Grisales quien intervino diciendo : “Solo tiene pulgas y piojos”, provocando la risa de todos.

Este tipo de momentos han fortalecido el vínculo emocional del público con el personaje, cuya participación ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales .

Publicidad

¿Se va a retirar Aurelio Cheveroni?

Muchos celebran su regreso, mientras otros lamentan lo que parece ser una inminente despedida, ya que el propio Cheveroni reveló en cámara que “le quedan solo como 12 días para jubilarse”.

Durante su intervención, un niño participante lo sorprendió con una pregunta que muchos se hacían: “¿Dónde están Dinodoro y Mary Moon?”, a lo que Cheveroni respondió con ironía:

“Ay, almas benditas, oiga, del purgatorio”, una respuesta que fue interpretada por muchos como una despedida definitiva de esos entrañables compañeros del Club 10.

Por otro lado, la actual temporada de Yo Me Llamo, que celebra diez años al aire, no solo ha contado con el regreso de Cheveroni, sino también con grandes novedades como la inclusión de Yo Me Llamo Mini, una sección especial en la que niños imitadores compiten por un bono educativo de 100 millones de pesos.

Aurelio Cheveroni vuelve con nostalgia Foto: Cracaol Tv

El ganador de la temporada principal se llevará un premio de 500 millones, sumado a incentivos entregados durante la competencia.

Así, Cheveroni no solo ha demostrado que sigue siendo un ícono del humor infantil y familiar, sino que su regreso ha tocado la fibra emocional de una generación que lo vio crecer. Aunque su retiro parezca cercano, sus seguidores no pierden la esperanza de verlo en un nuevo proyecto o, por qué no, en un renacimiento del Club 10.

Publicidad

Mira también: El secreto de Aurelio Cheveroni que podría arruinar tu infancia