Hebert Vargas revela que ve a Yeison Jiménez en sus sueños: "En una tarima"

En una reciente charla llena de nostalgia en El Klub de La Kalle, el reconocido cantante vallenato Hebert Vargas compartió cómo ha sido su proceso tras la pérdida de uno de sus amigos más cercanos en la industria musical, Yeison Jiménez.

Durante la entrevista, Hebert no pudo ocultar la emoción al recordar a quien consideraba más que un colega. "Éramos muy amigos, muy hermanos. Yo digo hermano, hermano... Era mi hermano", afirmó con contundencia.

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La relación entre ambos era tan estrecha que compartían mucho más que el gusto por la música. Hebert relató que solían coincidir en hoteles y aeropuertos, momentos que aprovechaban para conversar y "joder", haciendo que el tiempo fuera siempre agradable.

Esta cercanía se traducía también en el trabajo, pues Yeison solía contratar a Hebert para sus cumpleaños, donde terminaban compartiendo el escenario por horas.

¿Qué ha soñado Hebert Vargas sobre Yeison Jiménez tras su partida?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Hebert confesó que siente que su amigo todavía lo acompaña.

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"Yo pienso que él todavía está, que él está alternando conmigo, la verdad. Hay momentos que yo me transporto con eso y digo: 'Ahí está Yeison'", explicó el artista. Esta sensación se ha manifestado de forma muy vívida mientras duerme.

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Al ser consultado sobre si ha tenido experiencias espirituales, Hebert fue claro: "He soñado con él... He soñado que está conmigo en un hotel, en una tarima".

Para el cantante, estas manifestaciones son parte de un vínculo que la muerte no pudo romper, especialmente porque se sentía identificado con la capacidad de Yeison para aprenderse y corear todo su repertorio vallenato.

¿Cómo se enteró Hebert Vargas del accidente de su amigo?

Hebert también recordó con dolor el día en que la noticia del accidente aéreo sacudió su mundo. Curiosamente, él mismo había viajado en esa misma aeronave en varias ocasiones.

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"Yo estuve en la avioneta en ciertas oportunidades... Una vez hicimos un viaje de Medellín a Ipiales. Él nos brindó su aeronave para llegar allá", recordó.

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El día de la tragedia, Hebert se encontraba en su finca en San Jerónimo, Antioquia. Se enteró a través de un grupo de WhatsApp de fútbol donde empezaron a circular rumores sobre un accidente en Boyacá.

"Yo guardaba la esperanza de que no, de que no... hasta que ya todo empezó a difundirse", narró sobre ese duro momento en el que se confirmó la pérdida de su "hermano".