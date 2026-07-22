Elder Dayán confiesa la verdad sobre su relación con Amparo Grisales en Yo Me Llamo

La temporada número 11 de "Yo Me Llamo" trajo consigo una de las incorporaciones más comentadas: la de Elder Dayán como jurado.

En una charla franca en El Klub de La Kalle, el artista vallenato compartió cómo ha sido su aterrizaje en este nuevo rol, el cual considera "una de las tres sillas más deseadas de Colombia".

A pesar de ser un seguidor fiel del programa y conocer su dinámica, Elder no ocultó que el inicio del proceso estuvo marcado por una gran incertidumbre.



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"Venía con miedo", confesó Elder sin rodeos durante la entrevista. Este temor no estaba relacionado con el formato del programa, sino específicamente con su interacción con la "Diva de Colombia", Amparo Grisales.

El cantante explicó que ese sentimiento nacía de la "fama que ella creó" a lo largo de los años en el reality, lo que le generaba dudas sobre si lograría compaginar correctamente con ella y con el resto de sus compañeros.

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¿Cómo ha sido la relación entre Elder Dayán y Amparo Grisales en Yo Me Llamo?

Contrario a sus miedos iniciales, Elder Dayán calificó la experiencia actual como algo "chévere" y muy positivo.

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En El Klub de La Kalle, el artista desmintió los rumores de tensión, asegurando que siente un respeto profundo por la trayectoria de Amparo, a quien se refiere con gran cortesía.

De hecho, mencionó que uno de sus objetivos personales en esta temporada es lograr que la química sea tan fluida que pueda ganarse totalmente su afecto profesional.

César Escola, su compañero en la mesa de jurados, respaldó la buena integración de Elder, destacando que desde el primer día se entendieron muy bien.

Según Escola, Elder llegó con la ventaja de ser un "fan número uno" del show, lo que le permitió entender los códigos y las miradas que se manejan en el set de manera casi instantánea.

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¿Qué reto enfrenta Elder Dayán como nuevo jurado de Yo Me Llamo?

Para Elder Dayán, el mayor desafío no es solo evaluar el talento, sino manejar la responsabilidad de tener los sueños de los participantes en sus manos.

Además, sabe que ocupa un lugar que anteriormente perteneció a otros grandes artistas como Jessi Uribe o Yeison Jiménez, lo que impone una presión adicional de dejar su propia huella en el programa.

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El cantante expresó que se está gozando esta oportunidad "de principio a fin", desde el café de la mañana hasta las eliminaciones más difíciles.

Su meta es que toda Colombia disfrute con él este nuevo rol, superando el reto de sentarse al lado de una figura tan imponente como Amparo Grisales y demostrando que, más allá de la fama de la actriz, lo que prima en el set es el respeto y el profesionalismo.

"Hasta que no la enamore (profesionalmente) no me quedo tranquilo", bromeó el artista al finalizar su intervención sobre el tema.

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