Yo Me Llamo 2026: Día, fecha y hora del estreno de la nueva temporada

Caracol Televisión ya tiene todo listo para el gran lanzamiento de Yo Me Llamo 2026, el show de imitación musical número uno de Colombia que en esta oportunidad llega a su undécima temporada.

Tras el éxito de la edición 2025, donde el imitador de Vicente Fernández se llevó el triunfo, el Templo de la Imitación se renueva para sorprenderte con nuevos talentos y cambios importantes en su equipo.

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¿Cuándo empieza Yo Me Llamo 2026 y en qué horario verlo?

Seguramente te estás preguntando cuándo podrás volver a ver a tus artistas favoritos representados por sus dobles exactos. El canal anunció que el estreno oficial está programado para el próximo martes 21 de julio.



Como es tradición en las noches de la televisión colombiana, la cita será a las 8:00 p. m., ocupando el horario estelar para que no te pierdas ni un solo detalle de las primeras audiciones.

Además de la señal abierta de televisión, tienes otras opciones para conectarte. Podrás seguir el programa a través de Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, que te permitirá ver los capítulos en vivo desde tu celular, computador o Smart TV de forma gratuita.

Si por alguna razón no puedes verlo en el momento, los episodios quedarán disponibles en VOD para que los repitas cuando quieras.

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2026?

Una de las noticias que más ha generado comentarios entre los seguidores del formato es el cambio en la mesa de jueces. Para esta temporada, el cantante cubano Rey Ruiz no continuará en el programa.

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En su lugar, se integra un artista que lleva el talento en la sangre: se trata de Elder Dayán Díaz, reconocido cantautor de vallenato e hijo del icónico Diomedes Díaz. Elder Dayán se une con la misión de encontrar la perfección vocal y física en los nuevos concursantes.

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Junto a él, regresan las figuras que ya conoces y que le dan esa esencia única al programa. La experta Amparo Grisales y el maestro César Escola están listos para calificar con rigor a cada imitador.

Pero ellos no estarán solos en la mesa; el carismático Aurelio Cheveroni también hará parte del selecto jurado, participando activamente tanto en las audiciones de adultos como en la versión para niños.

Novedades de la nueva temporada de Yo Me Llamo

Esta edición no solo se trata de los adultos. Regresa Yo Me Llamo Mini, donde los más pequeños demostrarán su talento en la Escuela del programa, apadrinados por los participantes de la categoría de mayores.

Esta dinámica promete momentos muy emotivos y una competencia de alto nivel desde temprana edad.

En cuanto a la conducción, el carisma y la belleza se mantienen con Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes repiten como presentadoras para acompañar a los imitadores en su paso por el escenario.

También vuelve un personaje que se ganó el respeto (y algo de miedo) en la temporada anterior: Búfalo. Él será el encargado de escoltar a los eliminados fuera del escenario con su imponente presencia física.

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El triunfador de la categoría de adultos en Yo Me Llamo se llevará un gran premio de 500 millones de pesos. Por su parte, el ganador de Yo Me Llamo Mini recibirá 100 millones de pesos, destinados específicamente para sus estudios universitarios, asegurando así un futuro profesional gracias a su talento artístico.