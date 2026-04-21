Amparo Grisales confirma al nuevo jurado de 'Yo Me Llamo'; llega el legado de Diomedes Díaz

Elder Dayán Díaz es la gran sorpresa para la temporada 2026 de 'Yo Me Llamo', el exitoso formato de Caracol Televisión que busca al doble perfecto de las estrellas musicales.

La noticia fue confirmada por la propia Amparo Grisales durante su visita al set de 'Día a Día', donde reveló que el talentoso cantante vallenato se sentará en la mesa de los expertos junto a ella y al maestro César Escola.

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Elder Dayán, reconocido por éxitos como 'Reina Guajira' y 'Abrázala', es hijo del legendario Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez.



Su llegada promete un aire fresco y lleno de sabor costeño al panel que evaluará a los nuevos talentos que sueñan con la gloria en el escenario.

¿Cómo inscribirse a 'Yo Me Llamo'?

Si tienes el talento para imitar a tu artista favorito, el proceso para participar ya comenzó y la mejor noticia es que es totalmente gratuito y no requiere de ningún tipo de intermediarios.

El plazo máximo para completar tu registro es el 26 de abril, por lo que debes actuar con rapidez para no quedarte por fuera de esta convocatoria que, en esta edición especial, invita tanto a niños como a adultos a demostrar su destreza vocal y física.

Para iniciar, el primer paso es ingresar al portal oficial https://www.caracoltv.com/yomellamo, donde deberás crear una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña segura para gestionar tu perfil de aspirante.

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Dentro de la plataforma, el sistema te solicitará llenar un formulario detallado con tus datos personales básicos.

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Es fundamental tener a la mano tu número de documento de identidad, informar tu ciudad de residencia actual, un teléfono de contacto verídico y mencionar cuál es tu profesión u ocupación habitual.

Una vez superada esta etapa informativa, llega el momento de hablar de tu personaje.

Deberás especificar el nombre del artista que representas y enumerar las canciones que tienes preparadas para descrestar al jurado, demostrando que conoces a fondo el repertorio de tu ídolo.

La imagen es vital en este concurso, por lo que el proceso te pide cargar material visual específico. Debes adjuntar una fotografía de tu rostro donde se te vea claramente, evitando el uso de accesorios que oculten tus facciones como gorras o lentes de sol.

De manera opcional, puedes incluir una foto de cuerpo completo para que la producción tenga una idea más clara de tu parecido físico con el cantante original.

Recuerda que la calidad de estas imágenes cuenta mucho para causar una excelente primera impresión antes de que escuchen tu voz.

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El corazón de la audición virtual son los dos videos obligatorios que debes subir a la plataforma.

El primer video es una presentación personal con una duración máxima de un minuto; en este espacio debes decir tu nombre completo y explicar con pasión por qué elegiste a ese artista y las motivaciones personales que te impulsan a querer entrar al Templo de la Imitación en 2026.

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El segundo video es el más importante: tienes hasta tres minutos para grabarte en plena acción, imitando al cantante seleccionado y demostrando que tienes el tono, los gestos y la esencia necesarios para ser el ganador.

Al finalizar la carga de estos archivos, solo debes pulsar el botón 'Terminar' para que tu sueño comience formalmente.

Elder Dayán, quien cuenta con casi dos millones de seguidores en redes sociales y una sólida carrera musical, estará atento a cada detalle junto a Amparo Grisales y César Escola.

El artista vallenato, que actualmente reside con su esposa Milena Robayo y sus tres hijas, Martina, Amelia y Victoria, llega para aportar su experiencia en la Escuela de 'Yo Me Llamo', donde los participantes reciben formación de profesores de alto nivel.