Fuertes vainazos entre Laura Acuña y Melina Ramírez en Yo Me Llamo; no se quedaron con nada

En una reciente dinámica viral de TikTok, las presentadoras de Yo me llamo, Laura Acuña y Melina Ramírez, dejaron en evidencia su buena relación laboral a través de divertidos "vainazos" que han dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Aunque para algunos podrían parecer indirectas con doble intención, lo cierto es que ambas mostraron su complicidad mientras expresaban sus pequeñas inconformidades en el set de grabación.

A través de la cuenta oficial de Caracol Televisión en TikTok, se compartió el video en el que las presentadoras participaron en la tendencia "Escuchamos pero no juzgamos".

Fue Laura Acuña quien inició la dinámica con una observación sobre Melina: "A mí me dejan un espejo aquí para yo poder ver cómo estoy y cuando lo necesito nunca está porque Melina lo tiene a la mano", señaló entre risas.

Melina no se quedó atrás y respondió con una queja sobre su colega: "Alguien es súper conocida en el canal por traer buñuelos y obleas y compartir con todo el mundo, pero a mí no me ha tocado nada, no he probado nada". A lo que Laura, entre carcajadas, le aseguró que la estaba cuidando y ayudando con la dieta.

El cruce de comentarios continó y Laura lanzó otra observación sobre Melina: "Cuando hay una persona en el set que no cambia de lado de la cámara nunca, entonces a mí me toca siempre adaptarme porque ella tiene su lado".

La respuesta de Melina fue ingeniosa y entre preocupación y humor replicó: "Hay gente que sólo tiene un lado, no todos somos tan bonitos".

Pero Melina no se quedó con nada y contraatacó con otra broma: "Hay alguien que siempre se arregla el pelo y la ropa todo el tiempo, entonces a mí me toca estar ahí y cortar el comentario que hago porque alguien está ajustándose la ropa".

El intercambio no paró ahí, Laura también hizo referencia al talento de su compañera para los acentos: "Hay alguien que hace todos los acentos a la perfección y es una rogadera para que diga cualquier cosa". Melina, con su característico humor, le devolvió el cumplido con un toque de ironía:

"Hablando de talentos, hay alguien que canta muy bien y canta todas las canciones de los participantes en Yo me llamo y a veces no me deja escuchar, pero tiene mucho talento, entonces me gusta".

Desde el inicio de la temporada, la presencia de Laura Acuña en Yo me llamo ha generado opiniones divididas entre los televidentes. Mientras algunos consideran que su incorporación ha sido un gran acierto, otros cuestionan su rol dentro del programa.

Las especulaciones sobre su relación con Melina Ramírez también han sido tema de conversación en redes. Sin embargo, en una entrevista con La Red, Laura fue clara al desmentir cualquier tipo de rivalidad:

"Eso ya está más mandado a recoger. Eso ya es del tercer mundo. Eso ya no existe. Las mujeres ya no somos rivales. Melina ha sido inmensamente generosa. Ella lleva cuatro temporadas aquí, cinco con esta, y ha sido clave para que yo me adapte", afirmó la presentadora.

El video de la dinámica en TikTok no solo mostró la buena química entre ambas, sino que también desmintió los rumores de tensión entre ellas. Con bromas, risas y sinceridad, Laura Acuña y Melina Ramírez dejaron claro que su relación va más allá de las cámaras y que la competencia entre mujeres es cosa del pasado.

