Melina Ramírez rompe en llanto por situación económica: "Me quedé con 100 mil"

Melina Ramírez volvió a ser tendencia en redes luego de que en una entrevista revelara lo que es, hasta el momento, uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando quiso emprender y se quedó sin un peso en el bolsillo. Casi queda en quiebra.

La caleña de 33 años sigue siendo reconocida como una de las mujeres más bellas de Colombia. Gracias a su talento ha podido hacerse un lugar en la farándula de nuestro país, desde que se dio a conocer en el Reinado Nacional de Belleza, para después hacer parte de producciones importantes de la televisión como 'El Desafío' y 'Yo Me Llamo', donde fue elogiada como presentadora.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Melina dio una entrevista en la que decidió revelar uno de los momentos más complicados a nivel económico que ha vivido y no pudo contener el llanto; en medio de las lágrimas, la modelo contó que tuvo que invertir todos sus ahorros para sacar a flote su emprendimiento.

“Puse todos mis ahorros, me quedé con 100 mil pesos en la cuenta. Estamos liderando un grupo de mujeres berracas que buscan sacar adelante a sus familias como lo he sido yo entonces se me aguan los ojos porque pienso mucho en el camino duro, porque no lo sabes, lo duro que fue para mí en mi momento de emprender”, dijo Melina en medio de la entrevista.

Además, indicó que fue su papá quien la animo a seguir adelante, cuando le preguntó: “¿Usted cree en su sueño? Yo le dije sí, pá. Puse todos mis ahorros para recuperar GOUP para sacar adelante mi sueño”. Las lágrimas de la presentadora se deben también a que hace unos días la revista Forbes la reconoció como una de las 30 promesas de los negocios y los emprendimientos en Colombia.

