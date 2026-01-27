Amparo Grisales rompe el silencio y defiende su imagen: “Yo soy sana”

La reconocida actriz, Amparo Grisales, denunció públicamente ser víctima de una red de estafas digitales que utilizan su imagen sin autorización para promocionar productos de salud fraudulentos. Por lo cual, decidió advertir a sus seguidores sobre la circulación de publicidad engañosa que ofrece desde pastillas para la hipertensión hasta cremas coreanas.

Por medio de su red social de X, Amparo desmintió cualquier vínculo con tratamientos de belleza o salud que circulan en internet. Según la actriz, estas estafas emplean inteligencia artificial y montajes digitales para crear testimonios falsos que confunden al público.

“¡Por favor no se dejen engañar! ¡No promuevo pastillas para la hipertensión! Hasta cuando Fakebook va a seguir siendo cómplice de estafadores y de la IA. No hay una institución que controle esa venta de venenos en las redes, usando imágenes robadas de personas honestas”, escribió la jurado de Yo me Llamo.



De igual forma, la actriz arremetió contra las redes sociales por permitir la difusión de estas estafas que utilizan rostros de figuras públicas para engañar a usuarios vulnerables, cuestionando la ausencia de una institución que controle la venta de estos productos en redes sociales y la aparente complicidad de las plataformas frente a los estafadores.



¿Cuál es la cuenta oficial de Amparo Grisales?

Tanto es así que para contrarrestar la desinformación, Amparo Grisales reafirmó que su bienestar y apariencia física no dependen de ninguna pastilla o crema externa, sino de una disciplina rigurosa basada en hábitos saludables. Al punto que compartió una breve rutina de los ejercicios que hace ella.

Inicialmente, explicó que realiza dos horas de actividad física cada día, luego tiene una alimentación sana y balanceada, también que constantemente práctica meditación y mantiene pensamientos de amor y bendición. Y recalcó que ella es una persona "sana, pura y armoniosa".

Asimismo, la actriz aclaró que su única cuenta oficial para promocionar cualquier producto verificado es su perfil de Instagram: @agrisales333. Y concluyó su mensaje concluyó que se siente protegida espiritualmente y agradeció a Dios por sus bendiciones, para cerrar la publicación con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

"Le doy gracias a Dios por amarme tanto y por tantas Bendiciones. Esa gente no sabe el daño que se hace espiritualmente. Yo estoy blindada y mi LUZ no deja que ninguna sombra se me acerque. Los abrazo con mi corazón", concluyó la actriz y jurado de programas como Yo Me Llamo.