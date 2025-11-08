Sin filtro: Amparo Grisales culpa al feminismo de “arruinar a los hombres”

En una entrevista con Pilar Castaño, Amparo Grisales no se guardó nada, ya que aseguró que el feminismo y el movimiento #MeToo “empezaron a arruinarnos a los hombres”.

La actriz afirmó que su experiencia con los hombres es “maravillosa” y que, por lo tanto, no comparte la visión que promueven ciertos colectivos. “Yo con el feminismo, ese famoso del #MeToo, soy una detractora total. No me gusta ni cinco, porque me parece que las personas toman eso como una moda”, dijo sin rodeos.

Amparo Grisales afirma que el feminismos "arruino a los hombres"

Según Grisales, muchas mujeres estarían abrazando la bandera feminista tras experiencias sentimentales negativas: “Ha entrado como un grito de venganza”, afirmó, señalando que los hombres “buenos, lindos, increíbles” como los que conoció ella se sienten ahora cohibidos para expresarse.



La actriz fue más allá y dijo que actos tan simples como un piropo o un gesto de galantería ya no se valoran, pues, según ella, el entorno feminista “les quitó el piso” a los hombres: “Ahora cualquier cosa que dicen tienen miedo de que los demanden… como ellos no tienen derecho a defenderse, sino que les creen todo a las mujeres”.

También cargó contra lo que considera la “radicalización” del movimiento: dijo que se desvió del fin original luchar por igualdad hacia acusaciones generalizadas, sin matiz.

“Lo que se buscaba con la igualdad era ganarnos un espacio… pero esto se convirtió en que un grupo de mujeres visualmente tóxicas están creyéndose con el derecho de faltarle al respeto a la sociedad en la que viven sin argumentos justificables. Yo creo que la igualdad se le fue para otro lado”, afirmó.

Amparo Grisales defendió los piropos

En cuanto al piropo, tema controversial que vuelve recurrente en sus declaraciones, Grisales dijo que está escribiendo un libro defendiendo su vigencia:

“Lo han maltratado mucho… el piropo siempre es bonito, siempre es bello”. Y concluyó que, para ella, los hombres no pueden perder su capacidad de expresar admiración.

Las declaraciones de Amparo Grisales no tardaron en encender las redes. En cuestión de horas, sus palabras se convirtieron en tendencia y miles de usuarios comenzaron a reaccionar con furia o aplausos.

Algunos la llamaron “valiente por decir lo que muchos piensan”, mientras otros la tildaron de “anticuada y provocadora”. Pero a la diva de Colombia poco parece importarle la polémica, ya que una vez más volvió a dejar claro que no se mide al hablar y que no piensa echarse para atrás.

