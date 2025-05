¿Incómodo reencuentro de Amparo Grisales con su exesposo tras 40 años de separación?

En el fascinante mundo de las figuras públicas, es raro que los recuerdos del pasado se mantengan tan vivos. Sin embargo, el reciente reencuentro entre Amparo Grisales y su exesposo, el pintor y diseñador italiano-argentino Germán Tessarolo, demuestra que la admiración y el cariño pueden perdurar mucho más allá de la separación.

A pesar de haber estado separados por más de 40 años, la relación entre ambos sigue siendo una historia de respeto mutuo, marcada por el arte y los recuerdos.

El video que recientemente se viralizó en redes sociales muestra el emotivo momento en el que Tessarolo, aún profundamente inspirado por la belleza de Amparo, la retrata a lápiz, un gesto que no solo subraya su habilidad artística, sino también la conexión que sigue existiendo entre ambos.

El encuentro, que no lleva descripción ni audio, es claro en cuanto a la complicidad que ambos comparten: una amistad intacta con el paso del tiempo.

Amparo Grisales, quien es conocida en Colombia como "La Diva", ha sido históricamente una mujer reservada con respecto a su vida personal, pero en varias entrevistas ha abierto su corazón sobre los momentos clave de su vida amorosa.

¿Cómo fue el matrimonio de Amparo Grisales con Germán Tessarolo?

Entre ellos, destaca su relación con Germán Tessarolo, con quien se casó cuando ella apenas tenía 14 años. En su momento, la decisión fue influenciada por su deseo de independencia y la necesidad de obtener un pasaporte, aunque la atracción hacia él también fue indiscutible.

En una entrevista para la revista Bocas en 2012, Amparo compartió que Tessarolo, un hombre guapo y talentoso, fue un factor decisivo en su vida.

“Me creía grande… y me quería ir de la casa. Como solo daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con él. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista”, relató entre risas la actriz, añadiendo que, a pesar de que la relación terminó, él siempre ocupó un lugar especial en su vida.

Este reciente reencuentro fue muy emotivo para ambos. Germán Tessarolo, al compartir el proceso de creación de la obra y el resultado final, dejó claro que Amparo sigue siendo su musa.

A través de su perfil de Instagram, el artista mostró el retrato con el mensaje: “Retratando a Amparo Grisales”, lo que causó una ola de reacciones en los usuarios, quienes destacaron tanto la belleza del retrato como la admiración que el pintor aún siente por la actriz.

Para Amparo, el gesto fue una muestra de cariño que la conmovió profundamente. Se dejó ver halagada por el trabajo de Tessarolo y agradeció el retrato con un cálido abrazo, demostrando que, a pesar de los años y la distancia, el respeto y la amistad entre ellos no han desaparecido.

El reencuentro de los exesposos, que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos, también fue una muestra de cómo el arte puede ser un puente para mantener viva una relación, aun cuando el tiempo haya pasado.

Como bien comentaron algunos de los seguidores del pintor en las redes sociales, no solo el retrato era digno de admiración, sino también la historia que se había ocultado detrás de él.

