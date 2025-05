Ex de Diomedes arremete contra Rafael Santos: "A su mujer su papá se lo borró primero"

Rafael Santos Díaz, primogénito del legendario intérprete de vallenato Diomedes Díaz, ha vuelto a ser el centro de atención tras protagonizar un nuevo cruce de declaraciones con Betsy Liliana González, una de las mujeres más recordadas en la vida del fallecido artista.

El conflicto surgió a raíz de una entrevista que Rafael Santos concedió al actor y presentador Aco Pérez. En la charla, el también actor y cantante no dudó en responder a una pregunta directa sobre su relación con las parejas que tuvo su padre. Al ser consultado sobre con quién había tenido la peor relación, Santos no mencionó nombres, pero sus palabras apuntaron claramente a Betsy Liliana, conocida en el ámbito público como ‘la Doctora’.

“Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá”, comentó sin rodeos. Luego agregó con evidente molestia: “Con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”.

La respuesta de González no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, en especial en sus historias de Instagram, la médica barranquillera respondió con igual contundencia:

“A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”, escribió, dejando entrever que las tensiones familiares siguen latentes incluso muchos años después de la muerte del ídolo vallenato.

En una segunda publicación, añadió una advertencia dirigida directamente a Santos: “No te tengo miedo y cuidado y hablo otras cositas más”.

Este nuevo episodio evidencia que los desacuerdos entre los descendientes y allegados de Diomedes Díaz siguen presentes, alimentando la polémica que por años ha acompañado el legado del ‘Cacique de La Junta’. Aunque Diomedes partió hace más de una década, su historia familiar continúa siendo fuente de controversia y titulares, a la par de su innegable huella musical.