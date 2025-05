Letra de la canción ‘26 de mayo’ de Diomedes Díaz y lo que simboliza; sentido homenaje

Hoy, 26 de mayo de 2025, los fanáticos del vallenato en Colombia y el mundo recuerdan con cariño el natalicio del Cacique de La Junta,Diomedes Díaz, quien habría cumplido 68 años.

Aunque su partida dejó un gran vacío en la música vallenata, su legado sigue más vivo que nunca, y uno de los homenajes más sentidos a su vida y obra es, sin duda, la canción ‘26 de mayo’.

Esta canción no solo narra el nacimiento de Diomedes, sino que se convierte en una autobiografía musical que relata, con nostalgia y orgullo, los inicios del artista en su tierra natal, su formación, y su amor por la cultura vallenata.

A continuación, compartimos la letra completa de ‘26 de mayo’, una pieza que simboliza el arraigo, la gratitud filial y el orgullo campesino.

Letra de ‘26 de mayo’ de Diomedes Díaz

Ay, el 26 del mes de mayo

Nació un niñito, en el año 57

Y allá en La Junta fue bautizado

Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes

En Carrizal, tierra de poetas

Cerca del pueblo, nació el cantor campesino

Y desde entonces, he venido

Con gran placer y cariño

Representando mi herencia

Entre La Junta y Patillal

Sobre lomas y sabanas

Entre La Junta y Patillal

Sobre lomas y sabanas

Hoy canto versos del alma

Cunado empiezo a recordar

Hoy canto versos del alma

Cunado empiezo a recordar

Ay, aquel niñito

Muy bien sea yo

Se lo llevaron sus padres pa' Villanueva

Hoy es un joven que regresó

Y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra

Un acordeón

Fue el gran encanto

De aquel niñito

Que presenció una parranda

Tocaba Emiliano, el viejo

Ese día no iba al colegio

Y allí, parado, me quedaba

Tarde, a la casa, llegaba

Y me sentaba en seguida

Tarde, a la casa, llegaba

Y me sentaba en seguida

A hacer tareas de mentiras

Porque papá me pegaba

A hacer tareas de mentiras

Porque papá me pegaba

Con el esfuerzo

Que hacían mis padres

Gané diplomas en un plantel educativo

Yo fui bien criado, no deambulante

Les agradezco, como buen hijo, el servicio

Y si pudiera, reconocerles dos corazones

Que renovaran su edad

Y se volvieran a enamorar

Y, al poco tiempo, naciera yo nuevamente

Entre La Junta y Patillal

Sobre lomas y sabanas

Entre La Junta y Patillal

Sobre lomas y sabanas

Ay, cantando versos del alma

Al volver a recordar

Cantando versos del alma

Al volver a recordar

Y aquel que no me conocía

Mucho gusto en conocerlo

Y aquel que no me conocía

Mucho gusto en conocerlo

Me llamo Diomedes Díaz

Y vivo en La Junta, mi pueblo

Me llamo Diomedes Díaz

Y vivo en La Junta, mi pueblo

¿Qué simboliza '26 de mayo'?

26 de mayo es más que una fecha o una canción. Es un homenaje profundo a las raíces, a la tierra guajira que vio nacer al artista, a la familia que lo formó, y a la cultura vallenata que lo convirtió en leyenda.

Diomedes Díaz, cantante vallenato colombiano

Cada verso evoca imágenes de la infancia humilde de Diomedes, su amor por el acordeón, su deseo de superación y su identidad como hijo del campo.

Además, la canción destaca la importancia de la gratitud hacia los padres, un tema recurrente en la música popular latinoamericana, y el valor de no olvidar de dónde se viene, aún cuando se alcanza la fama.

En este 26 de mayo de 2025, recordar esta canción es recordar al hombre detrás del mito, al niño curioso que creció entre sabanas y lomas, y que con su voz inmortalizó el folclor colombiano. El legado de Diomedes Díaz sigue cantando, especialmente hoy, en el día de su cumpleaños.