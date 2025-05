VIDEO: Rafael Santos interpretó canción de Diomedes Díaz en pleno vuelo y sorprendió

A punto de despegar en un vuelo cargado de emociones y memorias, Rafael Santos, el hijo mayor del icónico Diomedes Díaz, sorprendió a los pasajeros de un avión que se dirigían, aparentemente, a Valledupar, la ciudad corazón del Festival Vallenato .

Antes del despegue, el cantante decidió brindar a sus seguidores un momento único: interpretó con gran sentimiento la canción ‘Amarte más no pude’, uno de los éxitos más entrañables de su padre.

Con una mezcla de alegría, melancolía y entusiasmo, Rafael tomó el micrófono y, como si estuviera en un concierto, dedicó esta emotiva canción a los pasajeros que lo escuchaban con atención.

El ambiente se convirtió en una improvisada serenata vallenata a bordo, donde su voz se entrelazó con las emociones del público, que lo acompañó cantando con fuerza cada palabra.

“Pero una vez te vi partir no lo pude evitar me quedé en el intento dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos…”, cantó con entusiasmo.

Verso tras verso, el avión se transformaba en un escenario aéreo colmado de sentimiento. La interpretación de Rafael evocó la figura de Diomedes Díaz, haciendo vibrar los corazones de los presentes con la intensidad y el cariño con que entonaba cada línea. No faltaron los aplausos ni la emoción colectiva al recordar al querido ‘Cacique de la Junta’.

El tributo continuó con letras que tocaron fibras muy profundas. “Decir que no te amaba sería negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra.”

La conexión con el público fue inmediata. Sin luces ni tarimas, solo con su voz y el legado de su padre, Rafael Santos logró crear un instante mágico. Al terminar su interpretación, conmovido y sonriente, compartió unas palabras llenas de emoción.

“¡Esos son mis seguidores, a volar joven! Los quiero con el alma”, palabras que fueron recibidas con mucha emoción y aplausos de los presentes.

Este gesto espontáneo no solo mostró elprofundo amor de Rafael por su padre , sino también su dedicación a mantener viva su memoria. Sin duda, fue un vuelo que quedará grabado en el recuerdo de todos los presentes.

