Rafael Santos revela la última conversación que tuvo con Diomedes Díaz antes de su muerte

Rafael Santos, uno de los hijos más queridos de Diomedes Díaz, conocido como el "Cacique de La Junta", compartió en el programa Kallenatiando de La Kalle un momento profundamente emotivo al recordar la última conversación que tuvo con su padre un día antes de su fallecimiento.

El relato conmovió a los oyentes, especialmente por la cercanía que mantenían padre e hijo y los planes que tenían para la Navidad de ese año. "La última vez que hablé con mi papá fue el 21 de diciembre, justo antes de su último concierto en Barranquilla" recordó Rafael.

Diomedes Díaz no alcanzó a cumplir su compromiso para Navidad

Rafael Santos relató cómo, en esa llamada, su padre le expresó cariño de una manera que él considera fue una especie de despedida. "Me llamó y me dijo: 'Santos, ¿cómo estás hijo?'," comentó Rafael. En medio de risas y bromas, Diomedes mencionó un saludo que le había dejado en su último trabajo discográfico. "Me dijo: 'Ese saludo te lo regalé, pero el aguinaldo no te lo voy a fiar'", agregó Rafael, recordando las palabras con cariño y humor.

Diomedes Díaz se preparaba para viajar a Barranquilla, donde daría su último concierto el 22 de diciembre. "Quedamos de vernos el 24 de diciembre, como todos los años, para pasar la cena juntos," compartió Rafael Santos. Sin embargo, ese encuentro nunca pudo concretarse, ya que Diomedes falleció repentinamente el día 22 de diciembre.

Rafael Santos revela su último cumpleaños con Diomedes Díaz: "Ya no sabía quien era yo" Foto: La Kalle

Los últimos instantes de vida de Diomedes Díaz

El 22 de diciembre de 2013, Diomedes Díaz regresó a Valledupar después de su presentación en Barranquilla. Ese mismo día, Rafael Santos recibió una llamada que cambiaría su vida. "La señora que vivía con él en ese momento me llamó y me dijo: 'Rafael, tu papá se acostó a la una de la tarde y no se ha despertado'" recordó Santos. Ante la preocupación, pidió que lo revisaran, pero la noticia fue devastadora: Diomedes había fallecido.

Una despedida especial

Aunque el dolor fue profundo, Rafael Santos siente que esa última llamada fue, en cierta manera, una despedida entre padre e hijo. "Siento que esa fue su forma de despedirse, porque me preguntó si me había gustado el saludo que me dejó en el disco, y me dijo que nos veríamos el 24 de diciembre," relató Rafael con la voz entrecortada.

La partida de Diomedes Díaz marcó huella en el corazón de su familia y seguidores, pero para Rafael Santos, aquella conversación cargada de cariño y bromas sigue siendo un consuelo. "Mi papá me dijo que me quería mucho y que nos veríamos el 24, pero no alcanzamos a llegar a esa fecha," concluyó Rafael.



La última conversación de Rafael con Diomedes Díaz sigue siendo uno de los momentos más importantes en su vida.

El concierto en Barranquilla fue el último que ofreció el "Cacique de La Junta" antes de su fallecimiento.

La fecha del 24 de diciembre siempre será significativa para la familia Díaz, pues marcaba el encuentro anual que ya no se pudo dar.

