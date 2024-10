Rafael Santos Díaz reveló cuál fue la persona que le enseñó a cantar; no fue Diomedes

Rafael Santos Díaz, hijo mayor del fallecido cantante Diomedes Díaz, ha expresado en múltiples ocasiones su gratitud hacia su tío Elver Díaz, una figura clave en la formación de varios miembros de la famosa dinastía vallenata.

En un emotivo video compartido recientemente, Rafael Santos le rindió un homenaje a su tío, recordando su influencia en la carrera musical de él y de sus hermanos Elder Dayán y el recordado Martín Elías.

Elver Díaz, hermano de Diomedes, fue la persona que enseñó a Rafael Santos el arte del verso y el canto en Carrizal, La Guajira, el lugar donde crecieron muchos de los Díaz.

Contrario a lo que muchos creen, la dinastía no comenzó con Diomedes, sino que Elver jugó un rol fundamental en formar a estos artistas que llevaron el vallenato a todo el país. "Si no fuera por Elver Díaz, ustedes no conocerían mi canto", expresó Rafael en su homenaje, demostrando el profundo respeto y cariño que siente por su tío.

Publicidad

Además de Rafael Santos, Elver también fue mentor de su sobrino Martín Elías, quien en vida fue una de las voces más queridas del vallenato. Según Santos, su tío fue quien les brindó las primeras herramientas para adentrarse en la música y desarrollarse en este competido género.

Rafael Santos, quien comenzó su carrera musical a los 18 años junto al acordeonero Alvarito López, ha sabido diversificar su vida profesional. Tras la muerte de su padre en 2013, asumió la responsabilidad de gestionar la agrupación musical de Diomedes, pero también ha incursionado en el mundo empresarial.

Publicidad

Junto a su esposa, Margarita Gallego, creó el restaurante "Mi Margarita", ubicado en las afueras de Bogotá, donde combina la gastronomía con actividades recreativas, logrando un espacio familiar muy popular.

Carlos Vives: Declaraciones por muerte de Egidio Cuadrado