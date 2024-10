Triste forma en que Rafael Santos se enteró de la muerte de Diomedes Díaz: "Estaba duro"

Rafael Santos, hijo mayor del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz , ha compartido en una entrevista exclusiva con La Kalle, el doloroso momento en que se enteró de la muerte de su padre.

Aunque han pasado años desde el fallecimiento del ‘Cacique de La Junta’, Santos aún recuerda con claridad las circunstancias y la emotiva despedida que pudo tener con él, momentos que siguen marcando su vida.

Rafael relató que la última conversación que tuvo con su padre fue el 21 de diciembre, un día antes de su muerte.

Diomedes estaba en Barranquilla, a punto de dar lo que sería su último concierto. En esa llamada, le expresó su deseo de pasar juntos la Navidad.

"Me dijo: 'Santos quiero que pasemos el 24 juntos, que estés con tu papá'", reveló Rafael, quien sin saber que ese momento serían sus palabras de despedida.

A pesar de esa conversación llena de cariño, el 22 de diciembre, Diomedes Díaz falleció en su casa en Valledupar.

"Me llamó la señora que vivía con él, y me dijo: 'Rafael, tu papá se acostó a dormir a la 1 de la tarde y son las 6 de la tarde y no despierta, está como duro'", recordó Rafael, claramente afectado al revivir el momento.

Aunque la noticia fue devastadora, Rafael siente que tuvo la oportunidad de despedirse de su padre, y agradece haber escuchado esa última muestra de amor.

Rafael Santos también compartió cómo eran los cumpleaños junto a su padre. Diomedes y él mantenían una relación cercana, casi de mejores amigos, siempre buscando pasar esos días juntos. Diomedes, detallista y generoso, no dejaba pasar ningún cumpleaños sin preguntar a Rafael qué quería como regalo.

El último que celebraron juntos fue en Valledupar, aunque, entre risas, Rafael admite que debido a la cantidad de alcohol consumido en la celebración, no recuerda del todo los detalles de esa noche.

Hoy, Rafael guarda con mucho cariño aquellos recuerdos y el último adiós, que aunque inesperado, estuvo lleno de amor.

Mira la entrevista completa aquí: