Rafael Santos expone a Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz: "Casi se lo borra"

Diomedes Díaz ha sido centro de atención en los últimos días, no solo porque se cumple su natalicio este 26 de mayo, sino además por unas explosivas declaraciones de su hijo mayor, Rafael Santos, quien reveló varios episodios de la vida del artista y una presunta mala relación con algunas de las exesposas del Cacique.

Se trata de una entrevista que concedió Santos a Aco Pérez, para su programa digital 'El Mundo de Aco', a quien le contó varias infidencias de la vida de Diomedes y cómo vivieron su infancia en medio del éxito de su padre, su juventud en complicidad del Cacique y hasta el distanciamiento, supuestamente, por culpa de una de las mujeres del artista.

En medio de la entrevista Aco le preguntó a Rafael Santos: "¿De todas esas mujeres que tuvo el Cacique, que esa silla Rimax las volvía locas en tarima, con cuál fue la que peor te llevaste, que no tuviste buena relación?”. Ante lo que el heredero de Diomedes no dudó en responder sobre la mujer que no los dejaba ver a su papá.

"Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá; pero te voy a decir una cosa y con esta me desquito: que la que lo dejó a él fue esa misma (que no dejaba que sus hijos lo vieran)... y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra", expresó tajantemente Rafael Santos.

Estas declaraciones abrieron todo tipo de especulaciones en las que usuarios y seguidores no dudaron en asegurar que la mujer a la que se refiere Rafael es a Betsy Liliana, más conocida como 'La doctora', quien fue esposa de Diomedes Díaz y con la que tuvo tres hijo: Luis Mariano, Betsy Liliana y el fallecido Moisés Díaz.

Betsy Liliana y Diomedes Díaz / FOTO: diomedesdiaz.co/

Pues aunque Rafael dijo que no revelaría nombres, no es la primera vez que él y sus hermanos la señalan de haberles impedido ver a Diomedes cuando ella era su esposa y el Cacique ya se había separado de Patricia Acosta, primera esposa y con quien tuvo a Luis Ángel, Rafael santos, Diomedes de Jesús y el gran Martín Elías.

Publicidad

Además, otro detalles que llevó a concluir que Rafael Santos se refería a ella es por el hecho de que Betsy Liliana fue la única mujer que tomó la decisión de dejar a Diomedes Díaz y hacer su vida con sus hijos, alejada del Cacique.

Esta explosiva entrevista dejó al descubierto la presunta mala relación que hay entre Rafael Santos y Betsy Liliana, por temas que se habrían desatado desde hace varios años cuando su papá aún estaba vivo.